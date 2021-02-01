【燕雲台】燕燕姪女登場散發仙氣　龔婉怡原來係學霸獲9校取錄

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-01 18:40

無綫熱播的《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，近日劇情講到燕燕平定內亂，遼國走向繁榮昌盛，燕燕和明扆踏入中年，德讓和妻子李思定居幽州，四角關係暫時陷入膠著階段，劇中開始有新角色登場，除了跟燕燕爭寵的渤海妃玉簫外，燕燕的姪女蕭海瀾成為蕭家美女的第二梯隊，而她跟南院大王耶律斜軫如鬥氣冤家的戀情，為劇中血腥權鬥帶來一點小清新。

龔婉怡在劇中飾演蕭海瀾，仿如翻版燕燕。（影片截圖）

燕燕嫁給明扆後，共同為大遼改革努力，而燕燕更連續誕下幾個小朋友，不過故事還未完結，明扆的寵妃玉簫將會出現爭寵，至於未來燕燕和韓德讓有否機會再續前緣，就留待歡眾追看。燕燕踏入中年後，劇中陸續有新的女角登場，她就是燕燕姪女蕭海瀾，由97後美女龔婉怡，人設仿如燕燕翻版，也是來自后族蕭家，能文能武，仗義不平，見到街上有人調戲婦女，即代為出頭，因誤以為耶律斜軫出入青樓，而掌摑了斜軫，想不到斜軫對她一見鍾情，千方百計追求，最後獲燕燕賜婚，二人有情人終成眷屬。

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龔婉怡來自北京電影學院，現年24歲，擁有水汪汪大眼睛，皮膚白滑，除了高顏值外，她還是一位學霸，在2016年參加藝考，她同時獲得北京電影學院、上海視覺藝術學院、浙江傳媒學院、廣東外語外貿大學、重慶大學等，合共9間院校取錄，至2018年主演電影《解剖室靈異事件之男生宿舍》，演技出色，之後在劇集《你是我的奇蹟》當上女主角演出女警陳夢，現時在《燕雲台》的蕭海瀾，絕對是劇集中期最受歡迎角色。

龔婉怡曾跟秦嵐合作《民初奇人傳》，二人同框龔婉怡毫不遜色。（網上圖片）

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