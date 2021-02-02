楊卓娜透露今年將與燈箱大王楊志翹註冊：佢成日同我求婚

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-02 18:05

楊卓娜今日（2/1）現身新城電台為節目錄音，席間她談到自己的人生設計學並指最重要是活在當下：「以前完全冇設計，而家就Simple is the Best，盡量用最簡單嘅態度活在當下，要開心。目前努力工作，做好每一個角色，照顧好屋企。」

楊卓娜現身新城電台為節目錄音，席間她談到自己的人生設計學並指最重要是活在當下。（葉志明攝）

提到妹妹楊茜堯的囡囡「小珍珠」，卓娜稱已有兩、三個月沒有見面：「阿妹離開咗香港兩、三個月我都係去咗一次，首先我阿媽好怕我周圍走帶咗啲菌去，都唔想太近距離接觸小朋友同老人家，所以少時間探佢，我哋連做冬都冇一齊，希望阿妹、妹夫喺內地工作完返嚟可以開開心心食個團年飯。有時見到『小珍珠』好可愛，控制唔到。」

早前卓娜自爆誕女11年卻未與「燈箱大王」楊志翹註冊，她說今年會考慮完成簽紙儀式：「都有諗過，佢成日都同我求婚，大家放心我哋好穩陣，如果大家都想我完成呢個環節，希望疫情快啲過，我可以完成我未完成嘅環節。」

早前卓娜自爆誕女11年卻未與「燈箱大王」楊志翹註冊，她說今年會考慮完成簽紙儀式。（葉志明攝）

廚藝了得的卓娜不時在IG上載親手炮製的美食照片，她說臨近新年即將上載一條YouTube下廚教學片：「比較懶，之前希望一個月至少有一條，而家拍咗冇時間剪。有時要兩個月先有一條片，嚟緊新年會有一條教大家整貴妃糕，全家都啱食嘅養生小食。」

一向保養得宜的她亦有分享心得以及秘訣：「首先要保持身心開朗，懂得釋放壓力，要做運動。日常生活飲食唔好太放縱，唔好成日大魚大肉、煙酒，要飲下湯水、護膚，食養生嘅Supplement。基本上我喺屋企唔出門口，都唔會坐係張凳度，會Keep住郁，覺得個人精神啲。」