東張西望｜牛頭角神秘女子隨機襲街坊　利穎怡勇猛追訪：有少少驚

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-02 18:15

《東張》女神利穎怡又出動，今次追訪牛頭角神秘女子。(joannyle@IG圖片)

《東張西望》女主持一向出名有勇有謀，喺昨晚播出一集中，女神利穎怡（Joan)去到牛頭角採訪一名神秘女子，鏡頭中，呢名女子除突然拍打路人、扯走對方口罩之外，又會走到街市搶嘢、用拖鞋襲擊小朋友。

利穎怡追訪呢位女子隨機襲擊路人。(影片截圖)

為求證神秘女子係未有如街坊所指因屋企問題而性情突變，利穎怡由街市一路開始追訪對方，之不過，神秘女子就拒絕任何關心，更開始一邊揮手趕走利穎怡一邊表示：「我都唔識你」問到點解要推撞路人時，神秘女子再次揮手趕走利穎怡，態度惡劣。唔少網民睇完追訪片段之後，大讚利穎怡勇敢之餘，亦都有少少替佢擔心。

追訪期間，女子表現不耐煩，仲好幾次揮手趕走利穎怡。(影片截圖)

利穎怡接受《香港01》訪問時透露拍攝時有男攝影師陪伴，所以情況尚算OK。「其實都有少少驚，不過旁邊有男攝影師，佢會保護我，同埋團隊有做足資料搜集，確保安全，如果太過危險佢地都唔會俾我去。」她又透露每次拍攝其實都至少有5個人，不過由於限聚令關係，所以採訪時保持距離。

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