乘風破浪的姐姐2︱那英獲封東方雲妮侯斯頓　與王菲合唱一夜爆紅

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-04 10:30

《乘風破浪的姐姐2》（浪姐2）大家都還在追吧？講真，這一季完全沒有上一季有看頭，除了美到爆炸的張栢芝，剩下的可能就是那英了。那英，明明是可以用“天籟之音”征服眾人的導師，結果卻靠著她自帶的東北大姐的直爽性格，成為了這一屆姐姐們中的“搞笑擔當”。

微博搜索那英，關聯的絕對都是《乘風破浪的姐姐2》圈出來的期末看點啊！我們來看看娜姐的現場舞蹈，她憑一己之力承包了第一期的笑點：那英跳舞 = 現場作法？（點圖放大↓↓↓）

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大家細品，這話真的沒毛病，那英不止步於歌手，還兼職模仿，在喜劇人的道路上也是一直勇往直前，創造新高度~

01. 註定要成為歌手的那英

那英生在一個醫學世家，父親是當地有名的老中醫，學醫自然是板上釘釘的事情。然而那英從小性子頑劣，上房揭瓦，打架鬧事，是當地的“小霸王“，她根本靜不下來學醫。雖然頑皮，但她卻有個文氣的愛好，就是唱歌。

12歲，她就開始展示自己的音樂天賦，成了瀋陽少年宮合唱團的主唱，不過，不是女生領唱，而是男生領唱。父母本以為那英唱歌是愛好，但那英卻打定主意報考瀋陽歌舞團。

這下父母著急了：“唱歌能唱一輩子？唱歌能吃飽飯？”在父親的認識裡，他並不認為唱歌是一份正當職業。不顧反對，那英堅持下來了。終於在1983年，那英如願以償地進入到了瀋陽歌舞團。

那英不怕跳舞最怕社交！點圖放大看她參加《乘風破浪的姐姐2》尷尬癌發作↓↓↓

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遇上人生中的導師

1988年，那英被推薦參加“陽光杯”青年歌手大賽，憑藉一曲《我找到自己》贏得通俗歌曲組金獎，識得了人生的貴人──著名作曲家谷建芬。

谷建芬覺得她的嗓音有點像台灣歌手蘇芮，於是給她改藝名為“蘇丙”，讓她大量翻唱，為她贏來了市場。多年後，那英提起這段往事，還一直感到慚愧和耿耿於懷。

她說蘇芮是自己一輩子的偶像和老師。2004年蘇芮的北京演唱會上，她作為嘉賓出場，兩個人共同合作了《酒幹倘賣無》。她倆亦師亦友，愉快和解。

02. 中國最好的女聲

在1998年的央視春晚，那英徹底紅了。在這屆春晚上，王菲和那英的《相約九八》一推出，就引起了轟動。而最關鍵的是，這次演出，令那英成為“歌壇天后”。

點圖放大看王菲那英1998央視春晚合唱經典歌《相約九八》↓↓↓

這樣的名面場，還被沈騰1:1還原。沈騰模仿“王菲”1998年的春晚造型，與那英演唱金曲《相約一九九八》。（點圖放大↓↓↓）

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隨後，那英再接再厲，趁著《相約九八》的熱度，又馬上推出了《征服》這張專輯，成為首位入圍臺灣金曲獎“最佳女演唱人”獎項的中國大陸女歌手。《Time》時代雜誌盛讚她是“13億華人最愛的聲音”，並享有“東方雲妮侯斯頓”的美譽。如今要問起當今歌壇最好的女聲，那英絕對榜上有名。

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03. 心直口快那英

俗話說，流水的男人，鐵打的姐妹。那英和王菲，可以說是圈中好閨蜜。王菲是大家公認的“梗王”，窒到記者口啞啞。那英就厲害了，姐的人生信條是：“媽的，最煩裝逼人。”

她的各種各種古早採訪短片更是精彩，還有人建議把那英說過的話，做成一本書，名字就叫做──《英語》。那英最喜歡窒的還是記者，由此還誕生了很多金句：“你哪家報紙的？”問起好友王菲的八卦：“你怎麼那麼好奇呢？”、“知道也不能跟你說啊"

天后的真性情也不只是體現在“窒記者”上，演唱會和觀眾握手戒指掉了，歌也不唱了對著台下喊話“我的戒指還我。”表演中途還要兼職秩序督導，“那兩個小孩坐下。”

還有經典名場面，春晚後台被記者抓住，因為要現場唱一首講一帶一路的歌叫《絲路》。主持人努力的在前面鋪墊了一堆，然後問那英你瞭解這些嗎？我不瞭解。

那英還曾在採訪串過恩師，她說恩師偏心，把好歌都給了師姐毛阿敏唱，不給她。但老師解釋過，因為那英大白嗓，聲音缺少一種韻味，那些歌曲並不適合她。後來老師還專門給那英寫了一首適合她的歌曲《青青世界》。

她覺得那英的音色挺適合這首歌。後來，這首歌果然成了一代經典。雖然老師對她的評價是缺少韻味，但那英可不是這麼認為的。她評價自己為，實力不錯，演唱水準無須再提高了。實力當底氣，搞笑而不自知，這位姐真娛樂圈快樂趵突泉本泉。

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04. 只做自己的那英

如今那英52歲了，出道半生，歸來仍是女團預備練習生。與她同時代的大陸歌手，解曉東、蔡國慶、毛阿敏、韋唯、張薔早已淡出觀眾的視線，而只有那英，還在不斷嘗試。在她的人生詞典裡，年齡絕對是不值一提的一項，偏見更不會是桎梏她的枷鎖，人生到了這個階段，只是開啟了另一個新的出發點，而已！

那英，我們繼續走著！

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