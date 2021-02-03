李璨琛搬逾千呎新屋　40萬潮牌滑板成愛女Lucy玩具

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-03 21:45

新屋有超大嘅全身鏡，Lucy都好識揀角度自拍。( lucy.is.good@ig圖片)

去年因疫情關係而索性留在內地賺人仔嘅李璨琛，近日終於回港。雖然為咗賺錢而錯過同囡囡Lucy嘅相處時光，但能夠令屋企人愈住愈舒適，又好似唔錯喎。

雖然因疫情關係少咗出街，但新屋露台夠晒Lucy high tea。( lucy.is.good@ig圖片)

李璨琛婚後一直住喺北角寶馬臺嘅8百呎單位，連埋老婆、囡囡Lucy以及工人姐姐，空間尚算充足。但自從Lucy出世後，李璨琛亦在內地愈撈愈掂，早前更擔任內地節目《潮流合伙人》擔任遵師，晉升內地潮人之列。

喺今年初，李氏一口三口原稍稍搬新屋，由Lucy IG所見，目渝測新屋至少過千呎，露台可以放得落茶几以及兩張凳，而過往Lucy嘅玩具只能擺放在電視機旁，變成如今嘅玩具小天地，有書架、小沙發，就連推出是全球明星追捧、價值40幾萬嘅Supreme x LV滑板，都被擺放在玩具小天地嘅角落。

Supreme x LV嘅滑板盒，成了Lucy玩具小天地的其中一件裝飾。(lucy.is.good@ig圖片)

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