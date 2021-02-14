蔡一傑專訪︱大揭草蜢同居秘密：蘇志威連「垃圾」都照食！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-14 13:49

2019年10月26日至28日，原定於伊利沙伯體育館舉行的《REMUS CHOY ONEDERFUL LIVE SHOW 2019》演唱會最終鑑於「社會環境的不能預測因素，考量到藝人、工作人員及歌迷安全」，在演唱會正式開始之前8日，官方宣布決定取消演唱會，蔡一傑籌備多時的首個個人演唱會至今仍未有重光之日。

2019年8月，蔡一傑推出單曲《獨行派對》，更特意飛往日本拍攝MV。（網上圖片）

蔡一傑主打「K-Pop」

2020年，香港流行音樂事業受疫情影響再次受到沉重打擊，不少業內人士都收苦連天，持續至今，蔡一傑的「獨行派對」一再拖延，「擱置演唱會嗰段時間我係好唔開心，演唱會取消，邊個會想？連我啲歌迷、我啲樂隊都唔開心。但我會咁睇，點解冇做到，可能係上天已經安排好一切，可能佢會覺得可能係我做得未夠好，所以要用更多時間做準備。」不過傑仔並無放棄過繼續自己的「獨行派對」，透露正籌備錄製一系列新的「K-Pop」：「Kit（『傑』的英語拼音）呀，Kit-Pop，都係K吖，係咪？」

「我嘅人生入面又唔係第一日開演唱會，我開過好多次啦！只不過我而家唔開住，遲啲開咁解之嘛！希望疫情之後我可以再開返！」（梁碧玲攝）

草蜢的誕生

蔡一智、蔡一傑以及蘇志威於1985年參加第4屆新秀歌唱大賽後獲梅艷芳邀作其演出時的舞伴，開始跟隨梅艷芳發展歌唱事業。1986年正式簽約師傅兼經理人梅艷芳，「草蜢」正式出道。「其實當年係因為我要參加一個模仿大賽，咁我就要搵多兩個拍檔咁嘅，咁就搵埋佢兩個一齊玩，就係咁。咁我哋贏咗之後，就見到電視有個新秀歌唱大賽，嗰時我哋平時開Party都係咁玩，去夾舞，又係玩嘅，純粹以一個玩嘅形式入行。」

草蜢，絕對稱得上為香港唱跳組合嘅始組！（資料圖片）

蘇志威的怪癖

蔡一智、蔡一傑以及蘇志威是同校同學，除了是組合成員之外，私底下亦非常老友，出道初期更住在同一屋簷下，三兄弟齊齊打理家頭細務，分工合作，「我就負責買餸煮飯，洗衫都係我洗嘅，佢哋就負責洗碗，猜程尋抹窗抹地咁囉。不過最冇要求就係蘇志威！佢係食物焚化爐，你畀咩垃圾畀佢，佢都會照食，就算壞咗嘅冷飯佢都會放入口！」說著說著，傑仔還大爆蘇志威的小秘密：「佢好怕刀，每次我一切嘢佢就會『咦』咁，佢係好驚啲刀好鋒利然後切到手流好多血嗰下，可能佢有陰影囉，總之佢一見到我煮嘢佢就行開，總之佢唔見把刀就OK。」

蔡一傑又揭阿哥蔡一智是「餓底」：「因為我食嘢好快，但佢唔係，全個枱面都食晒喇，佢就會話唔係好飽，佢食好多嘢，又要搵啲啱佢食，所以就係『腌臢大少』，好麻煩。」（梁碧玲攝）

蔡一智長髮之謎

自「草蜢」出道以來，蔡一智、蔡一傑以及蘇志威三位成員在外形上都各有特色，尤其是蔡一智的長髮Look三十多年如一日，跳起舞時更覺飄逸。曾有傳因為蔡一智與蔡一傑長相太似，所以要一長一短去分辨兄弟二人，但事隔三十多年，蔡一傑終於都揭開阿哥留長髮的真相，原因如此簡單：「係我哋大家都話佢長頭髮好睇過短頭髮，咁就話你不如留長頭髮啦，就係咁簡單，（佢有冇剪短過？）佢以前短頭髮，咪好醜囉！好醜樣！調返轉頭，我又唔可以留長頭髮，我試過留到好長，廿零年前啦，大家都冇見過，因為我自己都頂唔順！」

重溫蔡一智短髮樣：

+ 8 + 8 + 8

「草蜢出道咁多年，睇落都好似幾順暢啵？」記者問，傑仔立即斷言否認：「唔係㗎，你錯喇，有好多你唔知嘅嘢係好唔順暢之嘛，（例如呢？）而家好難講番，大佬卅幾年喇，同埋唔順暢嘅嘢，講真，眨下眼就過喇！」傑仔未有重提當年逆境，然而回望出道初期至今，傑仔亦緊抱一個「玩」的心態：「無論係我煮嘢食又好，做咩都好，以一個開心嘅角度、玩嘅感覺，唔好畀太大壓力，盡量去開心玩，開心做，出嚟嘅嘢會比較自然，冇咁硬。」

睇埋當日專訪靚相—（場地提供：香港海洋公園萬豪酒店）