【燕雲台】唐嫣大肚拍劇仲要「騎馬」　片場在職孕婦血淚辛酸

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-04 19:08

內地劇《燕雲台》叫好叫座，掀起追劇熱潮，兩位女主角唐嫣和佘詩曼，演技無容置疑，尤其是唐嫣進入劇組時懷有身孕，在內地象山影城的40度高溫下開工，對於孕婦來說確是相當難受和危險，幸好劇組做足安全措施，唐嫣劇畢後順利誕下囡囡。不過劇集播出後，網民指唐嫣時肥時瘦，拍攝時不能騎馬，加上用了大量替身，導致劇集播出時有穿崩畫面等等，網民吹毛求疵，唐嫣這位在職懷孕媽媽確是不易做。

唐嫣大肚騎道具馬，竟然被指不專業，網民真難服侍。（劇照）

在職婦女很多時身兼數職，不但工作要跟男同事體齊，回到家還要照顧家庭子女，而在職婦女懷孕，更是十分辛苦，相信曾經懷孕的媽媽們一定最清楚。唐嫣拍攝《燕雲台》時懷上身孕，但這是一部投資3億多的大製作，唐嫣唯有大住肚上陣，有指在場服侍她的人足足有50人，而且不時要改戲服，加上唐嫣不能騎馬，所以很多騎馬鏡頭是用道具馬拍攝，而且動作場面也用了替身，才終於順利完成拍攝。但劇集播出後，網民批評唐嫣時肥時瘦，又試過出現替身穿崩畫面，其實唐嫣腹大便便拍劇，風險甚高，劇組只是做足安全措施，至於劇集穿崩卻是後期製作問題，唐嫣作為在職懷孕媽媽可謂十分專業敬業。

+ 16 + 16 + 16

下圖有其他拍劇拍戲懷孕女星：

+ 3 + 3 + 3

同場加映簡淑兒2千呎豪宅曝光：