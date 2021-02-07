1987年港姐張鳳妮自證確診新冠肺炎：醫生話我54歲係高危人士

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-07 17:22

1987年香港小姐張鳳妮早於1996年離開TVB，翌年即將工作重心轉移至馬來西亞，繼而認識到老公傅仰峰，二人於1998年結婚，婚後張鳳妮為丈夫誕下三名女兒，隨即淡出娛樂圈專心相夫教女。近日張鳳妮就在YouTube節目《夢飛行垃垃雜雜》中親證自己曾患上新冠肺炎，幸好現時已經康復，片段中她精神飽滿，面色紅潤，向觀眾分享由確診至康復的經過。

張鳳妮在節目中接受Connie Ng訪問。（YouTube截圖）

張鳳妮透露自己應該是在一次除夕派對中不慎感染新冠肺炎，即使第一次檢測呈陰性，但由於同場有人確診，她自己亦不能掉以輕心，決定在家中自我隔離，再進行檢測後證實確診亦未有感染任何家人：「醫生同我講，話我54歲係高危人士。」之後張鳳妮因為開始發燒，繼而進院治理：「本身我都冇食藥，入到醫院佢照完我個肺話我冇乜嘢，日日都同我檢查個氧含量，又冇食止痛藥，佢都係同我打針，打咗5針，連維他命C都冇食！」

張鳳妮雖然定居馬來西亞，不過之前有時間都會返香港探吓好友！（林建明Facebook）

其實張鳳妮早前已經在《夢飛行垃垃雜雜》上亮過相，其中一段是她在馬來西亞大宅中簡介自己的近況，分享自己和三個女兒的生活，其中兩個女女已經在英國讀書獨立生活：「以前夢想就係演戲，做藝人生活多姿多彩，當年我1996年底嚟馬來西亞，連雙子塔都未起好，感覺好落後，我由藝人到做師奶，由睇時裝雜誌、八卦雜誌轉睇烹飪、育嬰書，雖然唔算好叻，但有少少心得，而且我奶奶煮嘢食好叻，老公係檳城人，可以教大家做馬來西亞小食。」之後張鳳妮又在另一段影片中教煮「馬來西亞魚塊米粉」，54歲依然保養得宜。」

睇睇張鳳妮嘅馬來西亞生活以及「1987香港小姐競選」的精彩畫面：

+ 11 + 11 + 11

同場加映：《獎門人》竟非TVB最高收視遊戲節目 主持人口號你記得幾多？

同場加映：《獎門人》竟非TVB最高收視遊戲節目 主持人口號你記得幾多？

點擊重溫TVB有咩遊戲綜藝節目：