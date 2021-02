犯罪現場｜藍可兒離奇命案紀錄片Netflix上架　解開離奇死亡之謎

撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-02-09 21:12

加拿大華裔女生藍可兒於2013年的命案曾轟動全球,案件疑點重重,事隔至今將近8年,但當中的疑團仍然未解開。當年21歲的藍可兒獨自到洛杉磯旅遊並入住塞西爾酒店,但在五天後離奇失蹤,其後被發現離奇伏屍在洛杉磯塞西爾酒店(Cecil Hotel)的天台水缸。去年Netflix就宣佈把這個詭異事件拍成一共四集的犯罪紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),安排於明日 (2月10日) 起上架。四集紀錄片會解構出事地點的環境,並訪問調查人員、酒店員工以及其他住客,希望可以還原出這宗奇案的真相,解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。

藍可兒命案曾轟動全球。(網上圖片)

根據當年警方公開的一段升降機閉路電視片段中,可見藍可兒行徑怪異,瘋狂亂按電梯的樓層按鈕,對着空氣說話,期間手舞足蹈,又躲在電梯一角,似是躲避着某人,究竟當時在她眼中出現了什麼異象呢?在網上瘋傳藍可兒的電梯影片中,疑似曾經有刪剪過的痕跡,而藍可兒在電梯一角躲藏,電梯門久久未能關上,懷疑門外有人按着開門掣,有人認為她走出電梯就是跟神秘人理論,並非自言自語。最後一點值得懷疑,是藍可兒陳屍的酒店水塔,究竟她如何爬上3公尺高的水塔呢?另外,要到達天台亦要經過防盜門,藍可兒要上天台自殺,為何完全沒有觸動警報?如果這是一宗謀殺案,兇手一定是熟悉酒店一切的人,令事件更添懸念。

藍可兒在電梯內行徑怪異。(網上圖片)

雖然警方指藍可兒之死為自殺,但坊間卻眾說紛紜。藍可兒命案曾經成為網上話題,尤其是她的死亡原因,有着種種不合理的地方。警方認為藍可兒患有躁鬱症,但她認識的朋友,卻認為她一切正常,而她出現的怪行,更一度懷疑曾遭人落藥。而且該酒店曾發生數宗謀殺及自殺案,更是1974年「黑色大理花」碎屍懸案地點,故藍可兒命案亦引來一連串靈異的猜測。驗屍官推斷她是死於「意外」,不過該案的疑團太多,警方最後認為無案可查而終止調查,結果成了世紀懸案。