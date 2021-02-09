犯罪現場｜藍可兒離奇命案紀錄片Netflix上架　解開離奇死亡之謎

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-09 21:12

加拿大華裔女生藍可兒於2013年的命案曾轟動全球，案件疑點重重，事隔至今將近8年，但當中的疑團仍然未解開。當年21歲的藍可兒獨自到洛杉磯旅遊並入住塞西爾酒店，但在五天後離奇失蹤，其後被發現離奇伏屍在洛杉磯塞西爾酒店（Cecil Hotel）的天台水缸。去年Netflix就宣佈把這個詭異事件拍成一共四集的犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel），安排於明日 (2月10日) 起上架。四集紀錄片會解構出事地點的環境，並訪問調查人員、酒店員工以及其他住客，希望可以還原出這宗奇案的真相，解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。

藍可兒命案曾轟動全球。(網上圖片)

根據當年警方公開的一段升降機閉路電視片段中，可見藍可兒行徑怪異，瘋狂亂按電梯的樓層按鈕，對着空氣說話，期間手舞足蹈，又躲在電梯一角，似是躲避着某人，究竟當時在她眼中出現了什麼異象呢？在網上瘋傳藍可兒的電梯影片中，疑似曾經有刪剪過的痕跡，而藍可兒在電梯一角躲藏，電梯門久久未能關上，懷疑門外有人按着開門掣，有人認為她走出電梯就是跟神秘人理論，並非自言自語。最後一點值得懷疑，是藍可兒陳屍的酒店水塔，究竟她如何爬上3公尺高的水塔呢？另外，要到達天台亦要經過防盜門，藍可兒要上天台自殺，為何完全沒有觸動警報？如果這是一宗謀殺案，兇手一定是熟悉酒店一切的人，令事件更添懸念。

藍可兒在電梯內行徑怪異。(網上圖片)

雖然警方指藍可兒之死為自殺，但坊間卻眾說紛紜。藍可兒命案曾經成為網上話題，尤其是她的死亡原因，有着種種不合理的地方。警方認為藍可兒患有躁鬱症，但她認識的朋友，卻認為她一切正常，而她出現的怪行，更一度懷疑曾遭人落藥。而且該酒店曾發生數宗謀殺及自殺案，更是1974年「黑色大理花」碎屍懸案地點，故藍可兒命案亦引來一連串靈異的猜測。驗屍官推斷她是死於「意外」，不過該案的疑團太多，警方最後認為無案可查而終止調查，結果成了世紀懸案。