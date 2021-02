陳法拉自從在2014年遠赴美國茱莉亞學院(Juilliard School)修讀戲劇碩士課程後,轉戰荷里活發展,雖然她已經定居美國,但適逢農曆新年,法拉不但跟足傳統包餃子,更在IG Post相同大家拜年,她寫道:「Happy Chinese New Year of the Ox! recycling photo from the year of the monkey, stay home and stay healthy y’all! #chinesenewyear」,相中的法拉紥起馬尾,笑容燦爛,但原來這張相是猴年影的賀年照,雖然已經是一張五年前的過期賀年照,但粉絲依然受落,紛紛留言送上新年祝福!