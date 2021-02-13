朱慧敏婚後首以人妻身份過新年　與老公陳良貴共識暫過二人世界

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-13 11:30

朱慧敏已下嫁名醫陳良貴。（影片截圖）

朱慧敏（Queenie）與心臟科醫生陳良貴（Jason）上月新婚後，首次過農曆新年。日前兩人接受香港開電視主播馬梓軒訪問兼玩遊戲，以朱古力金幣封利是給好友王賢誌及林盛斌，Queenie謂：「Vinci係我哋嘅好朋友，打算封兩個大金幣畀佢同另一半Kevin！而阿Bob都非常重要，因為係佢介紹我同Jason認識嘅，所以會封六粒金幣，祝福阿Bob一家六口！」

朱慧敏首以人妻身份過年大派利是。

回顧去年疫情高峰期，陳醫生仍要謹守崗位經常進出醫院工作，被問到Queenie當時會否很擔心，她表示：「咁我又無喎！因為我好相信正念，每一日我都有祝福Jason！我係佛教徒，佢係天主教徒，但我哋會mix埋一齊，因為都係一個善心、正念就可以！」

朱慧敏（Queenie）與心臟科醫生陳良貴（Jason）以朱古力金幣封利是給好友盛斌，Queenie謂：「阿Bob非常重要，因為係佢介紹我同Jason認識嘅，所以會封六粒金幣，祝福阿Bob一家六口！」

對於婚後造人大計，Queenie指現階段希望享受二人世界，又笑言：「其實而家已經二月，如果要生牛仔牛女嘅話，即係下個月要懷孕啦喎，哈哈！我諗起碼一、兩年後，因為我哋仲未度蜜月又未擺酒，所以等疫情過後，睇吓可唔可以喺峇里擺咗酒先再算！」