Celine譚芷昀賀年照重手妝嚇壞網友　「美心妹妹」楊鎧凝依舊可愛

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-13 13:13

Celine譚芷昀9歲時因為在美國節目《全美一叮》唱完一首《My Heart Will Go On》，之後更奪得「黃金按鈕（Golden Buzzer）」殊榮。（IG@celinetam）

9歲時參加美國真人騷《全美一叮》嘅Celine譚芷昀，憑一曲《My Heart Will Go On》一鳴驚人，被封為小巨肺。眨下眼已經13歲，呢日佢喺IG貼上賀年照，不過重手妝容就令網友大感驚嚇，相對差不多時間走紅，同樣叫Celine嘅美心妹妹楊鎧凝滲出少女味，真係相距甚遠。

成名後Celine有時打扮比較成熟。(Celine Tam 譚芷昀 Facebook圖片)

13歲嘅譚芷昀當年一唱驚人，到處商演登台成為炙手可熱嘅新星，近年佢淡出幕前但不時喺IG分享近況。年初一佢著上紫色碎花上衣，頂住橙黑挑染新髮色，整咗張賀年照向網友拜年。但大家不禁被佢重手橙色眼妝所「吸引」，眼長長眼線加埋眼簾眼底都塗上橙色眼影，令佢睇落非常成熟完全唔似得13歲。

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反觀12歲嘅美心妹妹楊鎧凝，仍然KEEP住齊蔭包包面，同小時候可愛模樣相差不遠，仲相當甜美，加上衣著仲係以TEE同連身裙為主，化咗妝拍攝滲出少女味，網友大讚佢由細靚到大呀。

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