【多功能老婆】黃錦燊為演大狀唔做真律師　主動除牌接劇係事實？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-16 00:00

無綫（TVB）劇集《多功能老婆》（2019）最近在翡翠台深宵時段重播，除了楊千嬅、周柏豪和黃浩然等主角，不少配角也值得一提，包括飾演周柏豪父親「榮聲隆」的黃錦燊（Melvin）。劇集首播時已有不少觀眾訝異，本身已是執業大律師廿年的黃錦燊，為何有真律師不做要去演大狀，更有傳他為接拍《多》劇主動向大律師公會除牌。

黃錦燊在《多功能老婆》中除了是資深大律師，也是「榮少」周柏豪的父親。（劇照）

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黃錦燊之前接受傳媒訪問時便解釋箇中原因，指一切與《多功能老婆》總監製兼總編審陳寶華有關。原來他做大狀前最後一套參演的劇集《真情》，正正是陳寶華擔任編審，而陳寶華離開TVB北上發展後，兩人亦不時在北京見面。有一日，陳寶華突然向黃錦燊說自己即將回巢開劇，問他會否出山演出。深知對方工作認真的黃錦燊，便覺得對方既然找他，角色一定非常適合他飾演，加上他本身都想做一些輕鬆又喜歡的工作，所以答應了陳寶華的邀請。

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至於是否為復出拍劇主動向大律師公會申請除牌，黃錦燊接受訪問時便澄清絕無此事，指做大狀要經過一定程序，只要列入政府的大律師名冊，以後都是大律師，犯下嚴重錯誤才會被除牌。由於公會要求大狀不自我宣傳，所以接拍劇集要向會方申請，而為了免卻這些手續，黃錦燊索性不續牌，又強調自己隨時可以交錢續牌做大狀。