張繼聰情人節禮物送電單車　無牌謝安琪好「驚喜」充滿火藥味？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-15 23:54

張繼聰和謝安琪結婚多年依舊恩愛，昨日適逢情人節，二人當然不會錯過機會放閃。謝安琪昨寫長文感謝老公送她電單車，惟行文間卻流露一股火藥味？

張繼聰和謝安琪是圈中恩愛夫妻。（IG@louischeung2013）

原來張繼聰的情人節禮物竟然是一架別緻的棍波中古電單車。可惜Kay沒有電單車牌，更搞笑地指「如果我真係去考電單車牌，係大約9成機會選擇考自動波」。

Kay直言自己非常「欣賞」老公的禮物，可謂大感「驚喜」。對於自己沒有車牌卻獲贈一架電單車，Kay別有一番「體會」，「佢送呢架我自己揸唔到嘅電單車俾我，一定係代表咗，佢想鼓勵我跳出自己嘅既定框架，寓意只要我夠膽嘗試，就可以飛身躍起，騎上電單車，開展一段嶄新嘅人生旅程，睇到更多不一樣嘅風光」。

張繼聰的情人節禮物令Kay大感「驚喜」。（IG@kaytse）

她續透露，張繼聰買電單車後便開心地揸出街兜風，Kay則表示，「我立即意會到，佢一定係想將呢一份喜悅充份活現出嚟」，更「稱讚」張繼聰的禮物夠有層次，「所以話一份好嘅禮物，你係可以有好多層次去欣賞。就算你另一半送一架你用唔着嘅電單車俾你，然後佢仲自己揸返，你分分鐘得着仲多」。

Kay的「驚喜啟悟」引來網民爆笑，江嘉敏留言道「送返啲唇膏丫（呀）手袋丫（呀）俾（畀）佢」。不過Kay之後再澄清，其實張繼聰有送花和其他禮物給她，都算補返數啦！

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