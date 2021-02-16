蘇麗珊逆市與男友投資開店做老闆　寓工作於拍拖：可以見多啲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-16 13:30

蘇麗珊愛與男友一齊工作，爭取相處機會。（IG：@ceciliaso）

蘇麗珊（Cecilia）去年於市道不景氣下，與圈外男友Kenny開設按摩店，又入股Super Girls成員陳穎欣（Yanny）的餐廳，她表示對事業發展持樂觀態度：「我覺得有危先有機嘛！同埋對香港呢個地方仍然有信心嘅，因為都想趁拍攝工作冇咁多嘅時候，嘗試一啲平時冇時間做嘅計劃！」

蘇麗珊去年於市道不景氣下，與圈外男友Kenny開設按摩店。（IG：@ceciliaso）

Cecilia又表示喜愛與男友一起工作，寓工作於拍拖：「都享受嘅！我覺得我哋都合拍，同埋可以見多啲呀嘛，哈哈！因為平時如果要拍攝就一定見唔到面，可能兩、三個禮拜見唔到咁樣，所以我幾鍾意同佢一齊做嘢！」

蘇麗珊話同男友Kenny好合拍。（IG：@ceciliaso）

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早前Cecilia與香港開電視主播馬梓軒一同炮製愛心湯丸賀新歲，Cecilia笑言整湯丸對她來說並非最拿手：「平時我淨係鍾意焗麵包，因為我好鍾意食麵包，鍾意食嗰樣嘢，自然有心機整！至於整湯丸就真係唔在行，啱啱我整咗一粒大嘅，但煮完之後裡面個餡好似未熟，哈哈！」