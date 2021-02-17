牛雜妹李亦喬麵店突被入稟追租感徬徨：人生第一次要上法庭

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-17 17:45

「牛雜妹」李亦喬（原名李美琪）早幾個月接受香港開電視主播馬梓軒訪問，分享家族麵店於疫情下大受影響。

2015年李亦喬Monnie 以元朗一間牛雜檔太子女身份，報名參選《香港小姐競選》，被冠以牛雜妹之名，雖然未入16強但成功加入娛樂圈。2月16日係佢28歲生日，但佢喺網上透露一個壞消息：「我們家的店，也許快要結業了。」

「牛雜妹」話好擔心父母嘅牛雜店生意，自己一有時間就會返去幫手。（IG：@monnie216)

牛雜妹喺網誌寫下長文，指呢2年因為社會運動及疫情，生意大受打擊，幸得業主寬容減租共度時艱：「沒想到，突如其來的一日，我們被貼上業主入稟法庭向我們提告，指我們店過去2年都有拖欠租金，並要求我們交還店舖鎖匙......17年來的友好相處，在爸爸眼中，亦一直認為業主是個近人情的人，多年來租金加幅不算多。爸爸是個原始人，用的是永遠掉不爛的老爺手機，每次談及減租的內容亦是與業主代表律師用電話口頭交代，結果這一切便造成了現今的局面，我們人生第一次要上法庭...... 」

牛雜妹喺網誌寫下長文，指呢2年因為社會運動及疫情，生意大受打擊，幸得業主寬容減租共度時艱，點知近日遭到業主入稟法庭話佢地拖欠租金。（李亦喬網誌）

突如其來巨變，牛雜妹先驚覺自小長大嘅地方有機會成為過去，店內員工一個個離開，工作重擔全部落喺父母身上：「媽媽同樣由一個只顧收銀的老闆娘，變成十項全能的牛雜媽。現在的她，經常一天工作直踩15個小時，連洗碗都要做。有一天，我發現本來皮光肉滑的她，手上已滿佈工作的痕跡......」佢希望為爸爸拍紀錄片，紀錄每日默默耕耘、努力工作嘅時光，亦將生日願望獻畀家人，望今次能度過難關。