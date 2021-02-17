韓星劉荷娜分享睡老爺大腿CCTV片段：大家是不是也會？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-17 19:53

由林志穎和韓國演員劉荷娜主演《放羊的星星》可是當年的收視冠軍。（《放羊的星星》劇照）

曾經同林志穎合作主演台灣偶像劇《放羊的星星》嘅34歲韓國女星劉荷娜，當年拍完呢套戲就返韓國發展，2011年下嫁韓國棒球運動員李容圭後，先後誕下2子亦漸漸淡出幕前，不時喺IG更新近況。呢日佢貼出一段家中CCTV片段，見到劉荷娜著住家居服瞓喺個男人大腿，但居然唔係老公而係佢老爺﹗

雖然已經淡出幕前，但劉荷娜仲KEEP得相當好。（IG：@hahana111）

劉荷娜喺個人IG上載一段短片，來自家中CCTV，梳化上有個男人玩手機，劉荷娜好安然瞓喺佢大腿上留言話：「大家在夫家是不是也會睡在老爺的腿上？奶奶不在家時，正好發現了她一條我很喜歡的虎紋睡褲，就立刻穿上了！放空地刮痧著，感謝老公的監控影像。」網友先驚覺個男人係老爺唔係佢老公。

劉荷娜2011年下嫁韓國棒球運動員李容圭後，先後誕下2子。（IG：@hahana111）

帖文一出惹來相當大爭議，認為佢同老爺即使感情再好，點都係異性互動實在太過親密，不問自取奶奶嘅睡褲亦相當不妥。亦有網友認為劉荷娜將老爺視為爸爸一樣撒嬌係正常行為，事後劉荷娜已刪除帖文，似乎希望平息網友爭論。

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