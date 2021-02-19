歐倩怡一級榮譽畢業惹Haters抨擊　辣㷫梁凱寧開腔為對方護航

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-19 16:19

現年41歲的歐倩怡（Cindy）當年的一首《櫻桃小丸子》片尾曲《問題天天都多》唱到街知巷聞，不過自2006年與郭晉安結婚後，育有一子一女的她便專心相夫教子淡出幕前。最近，Cindy在社交平台上載戴四方帽的照片，分享以一級榮譽畢業「食物及營養學榮譽理學士」課程，現時正式成為一名營養師。

Cindy在社交平台上載戴四方帽的照片，分享以一級榮譽畢業「食物及營養學榮譽理學士」課程。（IG/ @cindyauau）

豈料Cindy的努力卻換來Haters的攻擊，認為她作為少奶奶有老公供養，讀書根本不是問題：「有人畀錢你慢慢實讀到！41歲唔得51歲都實得，一於再讀埋個博士先，阿旺你唔好咁快退休」，又有人說：「入大學讀專科應該要有高會考分才被收入讀，何以佢5分都有大學收？莫非老公有Face」。

面對種種的惡意抨擊，有網民留

言為Cindy解釋指證書並非金錢可換取，而且Cindy與郭晉安拍拖時，對方只是二三線演員，力證Cindy的努力好學並非一心為泊好碼頭：「願意當少奶奶後發奮圖強，完善自己有幾個呢？重申歐小姐所唸的證書非用錢可換取，要不是有起碼的堅持，追求學問的心志都難以成事。再加上她與郭先生拍拖時，郭先生不過是二三線演員，廿年前歐小姐是卡通兒歌皇牌歌手，相信裙下臣不乏富家闊少。云云追求者選了郭先生，這就是愛。」

點撃睇Haters的攻擊：

Haters的攻擊同時亦辣㷫前無綫新聞小花、現正修讀中大醫學院「言語語言病理理學碩士」課程的梁凱寧（Maggie），她忍不住在IG限時動態開腔為Cindy護航：「抹殺別人嘅努力真係好簡單，好彩呢個世界仲有好多明白事理嘅人。多啲欣賞、少啲批評，呢個世界會美好好多，加油Cindy。」Cindy亦有留言網民的討論並以正面態度回應：「多謝大家有留意我，我真的用了很多時間心機去讀。」

同場加映

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Maggie就是人靚，讀書又叻的例子：