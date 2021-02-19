陳豪月租10萬搬南灣2,200呎超豪宅　180度海景私隱度極高

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

南灣嘉麟所有單位均可享有中灣海景，陳豪喺露台放置燒烤爐，睇住日落食嘢心情都特別靚（陳茵媺ig）

一向有買樓投資嘅陳豪早年有調景嶺都會駅揸手，之後再入手比華利山別墅4千呎大型別墅，本身非常夠陳豪一家五口居住，但後來因為大仔入讀黃竹坑新加坡國際學校讀書，加上另外個小朋友又開始讀書，為節目每日加埋6個小時嘅車程，於是舉行搬到南灣嘉麟閣，月租7萬。陳豪曾表示雖然租金貴了，但他每日可以方便送子女上學，省了時間就等如慳到金錢。

陳豪13年以以3,300萬港元買入連裝修嘅比華利山示範單位，實用面積約2,461平方呎。後來他以6萬元放租，再搬到南灣。

住咗兩年，陳豪過年前搬到同屋苑嘅2,200大單位，月租超過10萬，雖然都幾貴，但對於去年成功以3000萬續約TVB、加埋咖啡店同甜品店的收入，10萬元都只不過係少數目。位於南灣道55號嘅嘉麟閣，其實深受不少富豪或名人追捧，就好似張曼玉咁，亦持有該屋苑嘅2,200大單位。嘉麟閣是由兩座物業組成，每層只設有兩個單位，私隱度相當高，除有1,780至2,200呎單位外，另有2,790至3,260方呎的複式戶，唔知陳豪下次再搬會唔會就係複式戶呢？

新屋比之前大約500呎，擺圓形餐桌絕對無問題。（IG/ @aimeechan_official）

點擊睇睇陳豪新屋環境及其他照片：