36歲細細粒陳嘉佳坦言未拍過拖　對愛情再冇幻想：外表我輸晒

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-21 13:00

即將步入36歲的陳嘉佳（小寶）接受電台《1圈圈星光背後》專訪時大談入行經過，由細到大因肥胖一直備受欺凌的她，09年因做電影臨記獲王祖藍賞識，繼而憑2013年《老表你好嘢》「細細粒」一角爆紅。近三年，小寶亦因經理人王祖藍關係成功開拓內地巿場，又上央視《星光大道》、又做美食帶貨達人、抖音累積超過四十萬粉絲，憑可愛加240磅身型成功於娛樂圈殺出一條血路。

由細到大因肥胖一直備受欺凌的她，09年因做電影臨記獲王祖藍賞識，繼而憑2013年《老表你好嘢》「細細粒」一角爆紅。（IG/ @siupochankakai）

節目中，小寶憶述一直被欺凌的成長路，她坦言視祖藍為人生伯樂兼阿哥。但她眼中的祖藍卻不像外人眼中的和善搞笑：「佢係好人，但好惡！或者佢對我要求高，經常好惡鬧我，不過其他人我唔會信，只會信佢。」

至於本命年今年雖然被指犯太歲，但有指36歲生肖屬牛者桃花運會不俗。對此，小寶指自己對愛情再沒幻想：「男人一定對我身型有標籤，外表我一定輸晒，你話本命年嘅事，我搵過唔少相士睇過，十個有九個話我姻緣運極差。」小寶坦承從未試過拍拖，但就曾經單戀過異性：「我唔會主動示愛，但會做晒所有嘢，打聽佢喺邊區出沒、鍾意食咩？生日會買蛋糕喺佢屋企樓下畀驚喜佢，食飯叫晒佢鍾意食嘅嘢，咁明顯對方冇理由唔知！但人哋只當我係朋友，唔肯都冇計！」

節目中，小寶憶述一直被欺凌的成長路，她坦言視祖藍為人生伯樂兼阿哥。

對於姻緣，小寶重申她一早認命：「我36歲，認命喇！十幾廿歲幻想太多，去到三十六明知已經冇機會。我希望對方年紀大過我，咁起碼四十歲，正常四十歲嘅男人已經已婚有仔女，唔通我撞個頭埋去做小三咩？所以，我呢個年紀係好尷尬。」至於假若真有適合男士主動向她示愛，小寶直接說：「我會搲住唔放囉！好老實講，我唔會去諗，但若果真係出現，對方咪駛旨意走得甩。因為我而家唔會再幻想，用盡時間去賺錢工作，但若果真係有個人『盲樁樁，樁埋來』，你都咪駛旨意想走！」

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