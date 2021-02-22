Kim Kardashian被拍得脫下婚戒　外媒爆同Kanye離婚真正原因

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-22 14:15

現年40歲的名媛兼真人騷女星Kim Kardashian日前（22/2）被外國傳媒爆出正式提出與饒舌天王老公Kanye West離婚，結束6年婚姻。有指Kim要求4名子女的共同法定與生活撫養權，不過暫時還沒有列名離婚日期。有外國傳媒報道疑躁鬱症復發致離婚收場，昨日再有消息爆出離婚真正原因是想成為律師的Kim，頂唔順一直被Kanye拖後腿而選擇離婚。

Kanye West疑躁鬱症復發致離婚 曾公開屈老婆Kim出軌爆喊博同情

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根據《TMZ》報道，近月屢傳兩人婚變的消息，更爆出Kanye搭上男同志網紅Jeffree Star，但有消息指兩人對未來沒有共識才是離婚的真正原因。其實Kim近年一直在照顧及協助Kanye對抗躁鬱症，而這段時間Kim亦成長了不少。她於2018年開始在律師事務所學習成為刑事律師，更花很多時間讀書，並決定於2022年考獲律師執照。有消息人士透露：「Kim成長了很多，她曾提及要考取律師資格和提倡監獄改革都是認真的，但同時Kanye卻不斷在說要選總統來拖Kim的後腿，她（Kim）已經受夠了。」暗示兩人的婚姻由去年年中已經開始出現問題。

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此外，另一美國傳媒昨晚拍得Kim外出時已經脫下手上的結婚戒指，意味着Kim已經對婚姻不抱任何希望。不過翻看Kim的Instagram，兩日前上載的照片手上仍有戴上婚戒，相反Kanye已經似乎將Kim的照片刪取得七七八八。