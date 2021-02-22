Angelababy攜子到三亞旅遊　被指與「鄧姓男星」同行掀熱議

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-22 15:46

Angelababy新年前剛完成古裝戲拍攝，正在休假。（Angelababy微博）

Angelababy新年前剛完成古裝戲拍攝，正在休假，呢日喺網上有人爆料喺海南島三亞目擊Baby出沒，同內地一位一線男星同行，仲話對方身份係：「鄧姓男星。」矛頭直指曾與Baby合作兼傳過緋聞嘅鄧倫。

黃曉明與Angelababy這一對郎才女貌，2015年結婚，婚後誕下兒子「小海綿」。然而，兩人近年屢傳婚變，但他們也多次出聲明闢謠。（微博@Angelababy）

新年時傳出黃曉明到夜店，眾多美女相陪狂歡，太太Baby未見蹤影。之後Baby被影到帶埋囝囝小海綿飛往三亞度假。呢日微博又有人爆料，指Baby喺之前學衝浪嘅舖頭出沒，爆料者指同行有位「鄧姓男星。」咁啱曾經同Baby傳出緋聞嘅鄧倫，過年期間的確人在三亞度假，令傳聞甚囂塵上。

Angelababy之前都有到三亞學衝浪。（微博圖片）

Baby同鄧倫曾經合作拍攝內地劇集《我的真朋友》，戲中飾演一對，當年傳出緋聞，更被爆車震傳言，鄧倫當時控告爆料者，並發表聲明澄清兩人緋聞：「嚴正聲明！在此提醒廣大網友們切勿聽信謠言。勿造謠、勿傳謠，秉承理性之態度，共同維護和諧綠色的網絡環境。」