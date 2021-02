盤點紋身藝人背後故事　甄子丹為冧老婆　欣宜牡丹花悼念母親

撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-02-23 12:00

曾幾合時,紋身予人「壞」嘅感覺。不過,隨著時代改變,紋身既可以係潮,亦可以代表一個故事,圈中有唔少藝人都有紋身,大家又估下邊個最有故事?

汪詩詩為老婆汪詩詩紋身。(汪詩詩ig)

甄子丹

宇宙最強嘅甄子丹喺左腰後方紋有「詩」字字樣,原因係老婆汪詩詩早年生完小朋友後,腰間佈滿橙皮紋,故她要求老公紋上紋身,但一開始其實遭到拒絕,直到有日甄子丹主動提議紋身,有指整個紋身過程仲無用麻醉藥。

張繼聰早年嘅紋身圖案係仔仔嘅畫作。(IG圖片)

張繼聰

同樣係愛妻號嘅張繼聰,在右手內側紋上兒子名字「JAMES」以及「K&J」字樣,代表一家人一條心。

鄭秀文嘅紋身,在2019年演員會上全曝光。

鄭秀文

2019年發生「安心事件」後,鄭秀文身上突然多了幾紋身,之前曾經有傳紋身用作「謹記這次的傷痛」,不過Sammi其後表示係因為有一後時間弄傷膝蓋不能跑步,所以想要一些新東西,就紋了一句英文去勉勵自己。至於手腕上嘅紅線紋身,佢就話係因為自己鍾意紅色。

余文樂身上紋身愈來愈多。

余文樂

余文樂身上第一個紋身位於右手大臂外側,「All work and no play makes jack a dull boy .」取自於經典恐怖電影《閃靈》裡面的台詞,其後他又紋上阿姨和外婆的肖像,藉此悼念兩位已故親人。2014年,成立個人品牌 MADNESS時,他將品牌名稱紋到身上。第四個紋身就係余文樂經常用到嘅一組數字「666」。此後,身上紋身愈來愈多:鐘樓、復古手槍、馬龍·白蘭度肖像、眼睛、玫瑰花、卡通人物Charlie Brown、羽毛……由手臂開始發展到鎖骨位置。

成爲人父後的陳冠希(Edison)變得柔情似水,對女兒更是百般呵護,變成了慈父的模樣。(edcee3000@IG)

陳冠希

陳冠希於右肩上紋上「Been there done that 」,意思係「經歷過了,感同身受」,寓意最低潮時前的感悟,而右臂的「 Hi Mom 」就係對媽媽嘅愛,小腿嘅棕櫚樹就係提醒自己嘅根在洛杉磯,另外手腕上嘅煙花紋身亦係提醒自己活在當下。

鄭欣宜身上有5個紋身。(IG圖片)

鄭欣宜

欣宜身上嘅5個紋身各有不同意義,水仙花圖案係為紀念湊大自己嘅外婆,手臂嘅牡丹花就係紀念媽媽肥姐沈殿霞,右手紋樹代表生命不斷生長,左邊大腿玫瑰係佢開鋪做生意第一日已達標,故與拍檔一齊去紋身留念。

林二汶其中個紋身係悼念拍檔盧凱彤。

林二汶

曾表示「我好鍾意我啲紋身」嘅林二汶身上有不同的紋身圖案,當中嘅「日出」圖案,是在at17拍檔盧凱彤自殺後紋上,用意對方會繼續陪她走之後的路。

竇靖童嘅直線紋身,曾經一度消失,不過有指係因為電視尺度問題而被蓋掉。

竇靖童

竇靖童喺18歲時,紋上第一個紋身,當中包括一條由下巴一直延伸至頸部近鎖骨位的直線,她表示是用作鼓勵患上先天性唇顎裂(俗稱兔唇)嘅妹妹李嫣,希望佢唔會因為臉上缺憾而感到自卑,。而「螞蟻」紋身,係韓國樂隊Hyukoh主音吳赫為佢所紋,寓意勤勞能幹,預示在工作上都能帶來不錯的成績。至於手臂上嘅「Carpe Diem」紋身,其實係拉丁文,意思係抓緊每一天。

陳偉霆身上都有唔少紋身。(微博@William威廉陳偉霆)

陳偉霆

陳偉霆左手指上嘅W係英文名William縮寫,右臂內側嘅「Danz」係佢2008年喺美國學跳舞時所紋 ,寓意為舞蹈而緊持。「Danz」是為了表達對舞蹈嘅熱愛。肩膀上嘅「set the world on fire」字樣取自《We Are Young》一句歌詞,意即花樣年華的我們將世界燃點 ;左胸口上嘅皇冠,底座代表陳偉霆英文名William,頂部粒星,係佢曾經話過自己粉絲係little star。左手臀「InsideMe」係為紀念2016年第一次演唱會。鎖骨上嘅「Super Human Gift」係其喜愛歌曲《Something Just Like This》歌詞,意思係超人般嘅天賦異稟。其實陳偉霆喺腰間仲有個十字架紋身,係佢早年同Angelbaby拍拖時,齊齊留下嘅情侶紋身。

謝霆鋒身上嘅比翼雙飛,見證住佢同王菲嘅愛情。(網上圖片)

謝霆鋒、王菲

唔少情侶喺熱戀時都會留下情侶紋身,就好似鄭中基當年都為蔡卓妍在右手臂紋上對方英文名字Charlene,分手後,將紋身除去,用金魚、裸女、撲克牌等圖案覆蓋。而謝霆鋒與王菲拍拖時,齊齊喺腰後紋上「比翼雙飛」圖案,及後二人分手仍保留該紋身。