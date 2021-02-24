吳若希有機會重奪「星夢一姐」位置　不視菊梓喬王敏奕JW為威脅

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-24 02:46

現年28歲的吳若希（Jinny）經常傳出與師妹菊梓喬（Hana）爭做「星夢一姐」，隨住Hana三奪《勁歌頒獎禮》「最受歡迎女歌星」獎，Jinny地位似乎岌岌可危。但近日無綫（TVB）人事大變動，星夢總裁何哲圖（Herman）辭職，Hana頓失最大「靠山」，加上合約是由其經理人與無綫共同擁有，故只屬半個無綫「親生女」，Jinny重奪一姐身份有望。

吳若希（Jinny）。（IG@jinnyng）

Jinny接受傳媒訪問時直言已有人與她洽談星夢續約一事，似乎充滿信心。她又指從來沒有與Hana競爭，大家各做各的事，另又提到對Herman離職不可惜，認為山水有相逢，總有機會合作。她不擔心星夢去年連簽的兩位女將王敏奕及JW（王灝兒）會構成新威脅，又表示堪輿學家陳定幫曾贈言她會行由2022年開始23年大運，行到51歲，但現在已經可以輕鬆賺錢，似乎大運提前到臨。

Hana。（葉志明攝）

Jinny今日（24/2）將正式首度復工，前往電視城出席由IFPI舉辦的「音樂永續」計劃記者會。早前盛傳今日的破冰記者會將踢走星夢歌手，惟有指此並非事實，今日各位星夢歌手將全體出席，包括Hana、周柏豪、譚嘉儀等，而連詩雅因不在港而缺席。

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