撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-02-24 15:30

現年42歲的索爆靚媽楊思琦一向都擁有一張Baby face加上駐顏有術,所以一直keep住一個年輕靚樣以及一副好身材,可算是圈中的凍齡女神。她的IG上亦有大量她的靚相,經常與粉絲和網民分享她的生活點滴。不過她都會用美顏濾鏡和P圖等特效修飾下自己的靚相。早前她有張自拍大頭相就變樣了,變得精緻似公仔,驟眼看還離奇撞樣連詩雅,有網民就留言讚她好靚女,也有網民表示:「Don't look like you in this picture . ( 呢張相個樣都唔似你 ) 」

楊思琦與囡囡。(楊思琦ig)

日前思琦又post了她為仔仔Kody 舉行1歲生日派對的短片和照片同大家開心Share,Kody笑得好開心,好可愛。不過思琦的神秘老公卻依然無影,只有她和女女Krystal以及仔仔Kody的合照。

點擊睇楊思琦撞樣連詩雅以及她的其他靚相: