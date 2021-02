撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-02-24 17:00

近年有不少香港藝人進駐「抖音」,基於網民對藝人們的「真實一面」充滿好奇心,每逢藝人分享新片都總能引起一時熱話,同時亦為網絡世界增添笑聲和歡呼聲。最近就有一位名為「loveeason_727」的網友就分享了一段Eason在台上唱歌的短片,熱度甚高。

Eason在台上被示愛。(抖音截圖)

片段中,陳奕迅貌似在台上準備演唱,但突然有一名女粉絲向Eason示愛:「我愛你肥陳!」Eason聽後一時錯愕,回應謂:「肥你個陳!」繼而以一連串流利英語回覆:「How rude!Do you have any manners?(不確認). Your parents pay lot of money.」大概意思是「很粗魯,你有沒有禮貌?你的父母付出很多金錢。」除了逗趣現場觀眾,網民都大讚Eason英利流利又好聽!

