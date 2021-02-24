網友唔識陳奕迅？　批「把聲太似Mr. 無自己風格」曲直難分

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-24 19:41

提起香港一線歌手，唔畀諗即刻答，大家會諗起邊個？四大天王鄭秀文陳奕迅容祖兒等上榜，好似係理所當然。最近網上討論區驚覺有人開POST討論「陳奕迅係咪近年來最被低估嘅歌手？」有網友話「佢一直走唔出Mr.風格」、「講真有少少懷材不遇」，裡面嘅「認真」討論相當爆笑。

Eason與林家謙、麥曦茵和小克開直播宣傳新歌《是但求其愛》。（直播截圖）

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連登討論區呢日出現一個post「陳奕迅係咪近年來最被低估嘅歌手？」，樓主話：「明明佢啲歌都幾好聽eg,明年今日 沙龍 人來人往...etc，但硬係好似紅歌唔紅人」引來大批網友參與討論。有人搞笑問：「乜水？未聽過」、「邊個嚟？陳百強個仔？」，有人回應：「唱鋼錬主題曲嗰條友」，樓主看似好無奈表示：「霉到要唱卡通片主題曲」

連登討論區有人「認真」問：「陳奕迅係咪近年來最被低估嘅歌手？」（連登討論區）

有人話計樂壇地位「求其噏都一大堆，周柏豪陳柏宇林奕匡吳業坤胡鴻鈞鄭俊弘......」紅過Eason，又有網友「認真分析」Eason唔紅原因：「把聲太似Mr. 無自己風格……去到嗰首《如果我是陳奕迅》出嗰陣，佢先至出名返少少。」、「但公道啲講冷門歌手入面，佢算係比較突出嗰堆」但其實Eason早喺1995年參加新秀入行，而Mr.係2008年先出道。

2009年1月，Mr.得到「叱咤樂壇生力軍組合銀獎」，當時有樂迷指主音Alan的聲線與陳奕迅相似，但連登呢個post就話eason「把聲太似Mr. 無自己風格」。

好多人覺得呢個帖文曲直難分，但其實亦有人點出00後真係有機會唔太認識陳奕迅，之前已經有唔少街訪話只聽韓文歐美歌，Eason近年減產不少，對上一隻專輯已經係2018年尾推出嘅《L.O.V.E. 》，亦已經好少亮相香港音樂節目及頒獎禮，有網友中肯表示年輕一代唔認識情有可願，但話Eason唔紅真係說不過去。

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