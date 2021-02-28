前空姐再爆電視台高層出海搞「特別」派對　最多可獲十多萬打賞

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-28 18:08

國泰前空姐「阿Sa」轉型做Youtuber，開設頻道「Smart Travel」大受歡迎，她不時在Channel拍片分享娛圈的秘聞和趣事等，最近她就大爆娛圈中的淫亂事件。在阿Sa最新的一條片入面，她引述了一名空爺Q仔的親身經歷，參加了一名電視台高層的船上荒淫派對。事發於9年前，東南亞國籍的Q仔生得好靚仔，阿Sa形容對方可媲美現在的姜濤。Q仔認識了一名富貴auntie Ann姐，Ann姐有日特地帶Q仔去打扮靚靚，並安排他上了船出海玩，Ann姐就自稱有事未有隨行。

今集講空爺Q仔的經歷。(影片截圖)

Q仔上到船看到成船都是男人，當中有個似是big boss坐在大廳的男人，是某電視台的高層、另外還有一名在日本AV界因手指而享負盛名的AV男優、一名因為藏有男子裸照而惹上官非的富家公子、還有一班選XX先生的型男俊男猛男，其中包括有翻版古天樂之稱的參選者，以及一名男藝人。

該名高層睇中了Q仔，捉住他的手並且色迷迷地望住他。Q仔為了甩身唯有訛稱自己有性病，即被該高層破口大罵和嫌棄，於是Q仔整晚坐在遠遠的一角。其後船駛出了公海，就開始了瘋狂的派對，當晚就似是選美節目一樣，會選出三甲，有多個不同的環節，又有上台玩遊戲。主持人又叫大家上台除衫，可獲一萬元獎金，翻版古天樂隨即上台脫個光光，即得到一萬元打賞。另外，眾男又脫光衣服上台讓電視台高層逐一鍚胸，也是每人獲得一萬元。而有一位男子其後入了房陪高層過夜，就可額外獲得3萬元。

船上猛男如雲。(影片截圖)

Q仔好辛苦才等到翌日返回尖沙咀碼頭，落船時他見到眾男每人都有3萬元以及一隻名錶，而三甲的獎金則有7至10萬元。Q仔亦獲得3千元，不過他一點也不稀罕這些錢，今次的經歷更成為了他一世的陰影。

這次出海派對成為了Q仔一世的陰影。(影片截圖)

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