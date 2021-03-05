矚目配角｜何綺雲獨特愛情觀　拍拖28年未婚：係一齊住嘅屋企人

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-05 19:38

何綺雲與記者相約初三，即是情人節做訪問，對情侶來說，這一天應該是兩口子甜蜜的時光，而不是做訪問，工作的好日子。果不其然，原來當天何綺雲約了不少客人在水晶店交收情人節花朵，莫非在愛情與事業之間，她較偏重於事業？

47歲的何綺雲和男朋友拍了28年拖。（劉智源攝）

我哋已經好似屋企人一樣，生活喺同一間屋入面

何綺雲與男朋友拍拖差不多有28年，甚至久遠到連她本人都不太記得確切時間，雖然他倆尚未拉埋天窗，但用「老夫老妻」去形容就再適合不過。她說：「咪生活喺同一屋咁囉，就算一齊生活而家都好少見到面，因為我有咗自己水晶店。以前都會間唔中食吓飯，而家就真係要等我生日或者佢生日，先會正正經經約埋一齊食飯。」看似疏離，但又推持住一個微妙的平衡。

記者問何綺雲有沒有和男友的合照，她說自己極少與男友合照，最後要回家翻開床板，才在相簿中找出陳年的合照。（受訪者提供）

同住一個屋簷下，為什麼不煮飯享受一下浪費時光？她坦言是因為兩人的習慣不同：「有時煮咗出嚟，佢又唔鍾意我督促佢食。我唔鍾意灘凍晒先食，咁佢又唔鍾意即刻食，有時生果汁打咗出嚟，經過氧化就冇晒營養，但係佢又唔知點解要即刻飲，佢又唔知我為佢好...」所以久以久之，他們就習慣了各自搵食，各有各煮。

何綺雲有「御用秘書」之稱。（電視截圖）

再喺埋一齊，最大嘅原因係習慣咗

何綺雲形容她與男朋友的關係，就似是「生活喺同一間屋的屋企人」：「大家一齊太多年，已經好熟悉大家性格脾氣，我哋啲貓又好似小朋友咁，而另一半就好似喺個井底，哈哈，我相信佢都唔介意。」

何綺雲早年活躍於飾演三四線角色。（《天幕下的戀人》截圖）

拍拖28年，其實他們也分開過三年，感情曾經出現過裂痕。她說：「一齊咗17年左右，我哋散過三年，但係點解會再喺埋一齊？緣份一定有，但係最大嘅係大家習慣咗，大家生活模式唔想改變。大家可能未必get到，可能會覺得好怪，但係由啱啱有嘅愛情，到淡咗，跟住再點樣磨合，成為生活上嘅伴侶，再到兩個人生活真係唔容易。我相信兩個人一齊生活一定好過一個人，大家有個照應嘛。」

何綺雲keep得相當好。（電視截圖）

合則來不合則去，唔會話一結就一生一世

大部份拍拖數年就結婚，短就一年，長則十年，但絕少數人會堅持28年。何綺雲就以「過來人」分享：「我真係唔需要呢樣嘢（結婚），我又冇諗住生小朋友。要生小朋友就話要做結婚呢個step，但係我真係冇，爸爸媽媽又冇話要我結婚，佢（男朋友）又冇咁嘅要求。而家去咗另一個階段，鍾意同屋企人食嘢，鍾意貓吖咁樣，所以我都話佢個地位已經喺井底，可能佢都覺得我好難頂。」

何綺雲形容與男朋友的關係是同屋的家人。（劉智源攝）

何綺雲的愛情觀可以稱得上是「佛系」，或者一張結婚紙已對她不再重要。她只說，如果男朋友有要求就結婚，沒有就維持現狀，但最先開口的一定不會是她：「合則來不合則去，唔會話一結就一生一世。」

何綺雲：合則來不合則去，唔會話一結就一生一世。（劉智源攝）

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