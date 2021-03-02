《月升之江》成金所炫演技評核試　劇名九唔搭八原來玩韓文食字？

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-02 15:00

茫茫網絡大海，睇劇好講緣份。 首先，要夠得閒。假如同一段時間同步追看一二三四五六套新劇新節目，那怕劇迷朋友或者專業網站再怎樣「嚴重推介」另外七八九十套新作，也只能「齋講唔睇」，否則每天延長至72小時也不會夠用。其次，班底要緊。今時今日睇劇，純粹以演出陣容和實力，作為睇與唔睇的判斷是不夠的，還要看監製、導演、編劇是哪些人，像導演二五和肥波，將黃綺琳創作的劇本拍成影像，才有機會顛覆港劇傳統。第三，改、譯個好名，並非指那些「九唔搭八」，是但噏當秘笈的名字，而是每個字出現都有得解釋，觀眾很快能夠掌握故事重點。第四，集數不要太多，篇幅不要太長，尤其是那些故事過度「發水」拖拉的劇集，實在浪費時間。 這樣便解釋了，為何自從《她很漂亮》（2015）之後，近幾年都沒有好好的看完一套韓劇：故事冗長（特別是第一集，講到一半仍未入正題！）、劇情離地（令到很多香港人誤會韓國人現實中會有這些舉動和想法）、演員太新（沒有睇法，很容易會脫節）……喂～咁你講晒啦！對呀，今時今日點播成為王道，面對作品排山倒海般出現，觀眾自然掌握更大話事權，開劇睇完半集唔對路，點解還不放棄？換句話講，正常情況下，《月升之江》能夠吸引開劇的機會率很低，但早前在「黃Viu煲劇平台」左撳右撳時，基於劇名讀落有點「特別」，不似是一般韓劇的風格而決定「試試佢」。Google一下，導演尹尚浩曾拍過《太王四神記》（2007）和《師任堂》（2017）等古裝劇，又發現原來女主角金所炫早在《懷抱太陽的月亮》（2012）已看過其演出，轉眼她已21歲，亭亭玉立，充滿古典美的輪廓，相當適合駕馭古裝角色，結果以為歷史劇難消化，最後一下子煲了三集，真係有咁OK？ 撰文：游大東

（《月升之江》劇照）

《女神降臨》突破傳統校園愛情劇套路 反階級自強故事值得細味

坦白講，現在才看了三集，是否真的OK，言之尚早，身邊有位「韓國專家」講過：「韓劇真係十套有九套都係爛尾！」假若不幸言中，愈睇愈爛，屆時再留言鬧爆本人也不遲，如果平平安安睇到最後一秒鐘，就是閣下時運夠高；何況《月升之江》的劇本採用倒敘法，觀眾很快已知道平岡公主（金所炫飾）喜歡的是溫達（金志洙飾），而歷史也有記載，溫達是平原王的女婿，亦即平岡公主的丈夫，雖然劇組一早已講明：「本劇以（古書）《三國史記》列傳中，記載的『溫達傳說』為基礎，（惟）迄中登場的人物及事件時期等，均與史實不符」，但有這個家傳戶曉的民間傳說包底，劇情「出事」機會大為降低，難怪當地收視節節上升，最新一集（第4集）AGB收視達10%稱王，當然也有韓國觀眾批評此劇「九唔搭八」、「爛爛哋」，孰真孰假，就要閣下睇完之後再判斷。

韓國KBS2月火劇兼「黃Viu煲劇平台」首部原創劇《月升之江》，改編自韓國作家崔始圭的小說《平岡公主》，講述朝鮮三國時代（公元前57年至公元660年）的高句麗（發音：高勾離）第25代君主平原王（金法萊飾），因為誤信桂婁部古雛加（部族首領）高元表等奸臣唆擺，以為延王后（金所炫分飾）與「月光和尚」（趙泰寬飾，是平原王的前將軍）是私情，並誕下「野種」平岡公主，一時「火遮眼」，趁兩母女出巡至順奴部期間，派兵到該部落和伊弗蘭寺大開殺戒。年少的溫達臨危受父親所託，保護平岡公主人身安全，惟逃走期間發生意外，二人分隔，而平岡公主則獲來自神秘殺手組織「天珠坊」救走。

《月升之江》兩位主角：金所炫和金志洙是繼2016年的《Page Turner》之後再度合作。（《月升之江》劇照）

《月升之江》採用倒敘法講故事，第一集甫開始即見到金所炫以平岡公主的身份，騎在馬上四出尋找溫達，英姿颯颯，甚有一國之君的風範。（《月升之江》劇照）

拍攝手法參考今日標準 製作團隊搣甩「史味」

八年後，平岡公主在養父廉德（鄭殷杓飾）照顧下長大成人，化身「天珠坊」殺手廉佳珍，她早已放下年少時「振興高句麗」、成為首位高句麗女王的理想，時時刻刻都想着復仇，其中一個仇人，正是殺害母后的父親平原王。原本她計劃在松鶴山舉行祭典期間動手，惜行事敗露，並於逃走期間受傷，幸得溫達出手相救，二人終於「團聚」，而往後的劇情如何發展，大家也心中有數，相信離不開平岡公主光復家園，並與溫達經過很多苦難和挑戰後，有情人終成眷屬。

《月升之江》故事背景雖然在古代，但製作團隊搣甩「史味」，無論劇情節奏和拍攝手法（有些慢鏡動作和一鏡過的空間穿越），都參考2020年代的觀賞標準，短短一集（即韓國原裝版的半集，約30分鐘），已詳細交代故事背景和男女主角為何相遇為何分開，沒有拖泥帶水，好些情節設計，如平岡公主的夢境、如廉佳珍與溫達成長後重遇的對話（在樹木裏重遇、溫達為她敷藥），那種輕巧感覺比較少見，已盡量拉近觀眾與古代史題材的距離，也不難發現，他們針對的觀眾群並非老一輩，而是會追星的後生仔女。

長大後的平岡公主，已變成了「天珠坊」的殺手，因為過去有父王弒母后的不愉快經歷，又要避開「桂婁部古雛加」高元表的追殺，金所炫呈現出來的角色，硬朗而拒人於千里之外，因為她不想受傷害，呼應劇情。（《月升之江》劇照）

在故事初期，平岡公主（左）仍然年紀很少，金所炫反而變成延王后，她演繹這個角色時所呈現出來的效果，跟她演廉佳珍的時候是有明顯不同。（《月升之江》劇照）

《月升之江》劇名原來玩韓文食字？

然而這種傾向不代表選角上輕率，畢竟平岡公主和溫達的角色設計，本身是充滿故事和悲情，豈能隨意選一些沒有壓場感、無法駕馭角色重量的藝人扮演？所以劇組挑選金所炫和金志洙擔正，頗為正路，兩個人在當今的韓國演藝界皆屬於戲路廣闊之人，演繹水準不會出現很大距離（不妨看看《九家之書》裏，李昇基和秀智），當中金所炫更是「同輩三金」（金裕貞、金賽綸）之中演技最優，只是很多觀眾覺得，金所炫昔日除了《懷抱太陽的月亮》外，好像不太懂揀劇本，才會有點窒礙在幕前的發揮。來到《月升之江》，她既然飾演長大後的平岡公主，也要客串演繹遭殺的延王后，但留意到，金所炫明顯有花過功夫去理解兩個角色的不同，雖然都是性格剛烈，但畫面呈現出來的，是兩種不同的神髓，甚有說服力，算是在演技評核試過關，這一點很重要，換轉很多「戲屎」的藝人去演，效果就會相當平板，兩個角色毫無分別，加快棄劇的意欲。

最後要講講《月升之江》這個劇名，乍看四個字跟兩位主角沒有關係，到底點解？原來玄機暗藏在韓文字「달이 뜨는 강」裏。「달」是「達」，即溫達，而「강」是「岡」，即平岡公主，何解會變成江與月？因為「달」這個字放在中文，除了「達」，亦可以解作「月」，而「岡」跟「江」同音，所以用了食字的方式，帶出「江上生明月」的意思，帶出男女主角雖然不在一起，卻互相思念，呼應劇中他倆要排除萬難才能走在一起的情節。

姜河那客串飾演順奴部族長兼高句麗將軍溫燮，令人頗為驚喜。（《月升之江》劇照）

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