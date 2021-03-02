林敏驄囝仔林肯IQ130讀港大神科　興趣夾Band粉絲仲多過爸爸

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-02 16:10

林敏驄接受傳媒訪問時候並不知兒子在夾Band。（資料圖片）

林敏驄離的前妻陳伶俐二人在2008年離婚後，二人所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨母親生活。早前陳伶俐為長子Lincoln慶祝 22歲生日，她在IG貼出與Lincoln合照，並寫道：「22歲生下你的我看著今天22歲的你一切都如夢幻般過得很快.......就讓這快樂、平安、健康繼續伴隨著你吧！」

陳伶俐育有三名兒子，三名兒子在讀書方面都非常厲害，尤其是長子Lincoln，IQ有130之高，從小已是資優兒童，在聖保羅男女中學畢業的他，DSE成績極好，全部科目都考獲5*或以上。現時更於香港大學修讀被視為「神科」的IBGM(International Business and Global Management，工商管理學學士(國際商業及環球管理))，而不知道Lincoln是否遺傳了爸爸林敏驄的性格，他另一個興趣是夾band當主音。

主音唱歌。（IG：lincolnlam29）

Lincoln在IG分享自己出show的影片，Lincoln並不是走男神路線，也不是高大威猛，卻憑一把靚聲以及投入度與及懂得和觀眾搞氣氛，令現場fans極high，粉絲數量分分鐘比父親還要多，唱功亦與父親相當。而母親陳伶俐也有Follow兒子的IG，總在他的唱歌片俾like。另外除了在校園出show，有報道指Lincoln在疫情前已經常駐於尖沙咀busking，另外Lincoln讀書勁、唱歌叻就連彈琴也相當厲害，中學時已考到演奏級，真的是多才多藝。雖然林肯熱愛音樂，據知音樂只是興趣，在畢業後只打算向business方面發展。

+ 3 + 3 + 3

同場加映！

林敏驄踢波興起玩自拍秒變姜濤？ 臉型瘦削皮膚白皙少年感十足

同場加映

口綾子神還原《海賊王》羅賓 自爆準備勁辛苦：進行了腹肌訓練