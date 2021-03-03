葉翠翠發文連講三次「失望」　疑夫妻失和：為咗呢個家傾盡所有

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-03 13:15

前港姐冠軍葉翠翠婚後三年抱三，加上其愛貓「大公主」，一家六口非常熱鬧。 （IG@tracy_ip）

葉翠翠2015年同拍拖僅半年嘅建築師男友周曉東（Raymond）閃婚，婚後先後誕下3個囝囝，住喺3,000呎獨立屋，不時於網上分享生活點滴曬幸福。但呢日佢突然發文指自己「好失望」，惹來不少揣測。

點撃睇葉翠翠3,000獨立屋：

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翠翠自2017年約滿TVB後轉型做媽媽KOL，喺KOL界相當吃香，Facebook有超過30萬fans，曾試過月入百萬。翠翠不時喺3000呎獨立屋內拍攝，分享三個囝囝成長，仲有同老公幾咁恩愛。但呢日佢發帖連講三次「失望」：「呢幾日好失望。。。好失望……失望的感覺好可怕……我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。每次想起兩個仔，佢哋真係好錫我，最愛係媽 mi ，做乜都要預我一份。呢幾日我都陪佢哋瞓，佢哋一瞓醒就見到我真係好開心，即刻要同我面貼面咁。」

葉翠翠連講三次「好失望」。（葉翠翠facebook）

相片中只有2個囝囝，翠翠有回應話因為細仔仲未識安慰錫媽媽，唔少網友留言關心，翠翠指「一言難盡」、「已經唞咗足足3日先出呢個post。」令人思疑佢同老公周曉東發生爭執，對此翠翠就未有回覆，只係話「Facebook係post自己想講嘅嘢。」