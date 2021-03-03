賈曉晨細女誤食過期奶粉　怕斷貨大手買入：商家也没有提醒有效期

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-03 19:30

樊少皇、賈曉晨兩個女兒：小飯兜、小飯團（賈曉晨微博圖片）

JJ賈曉晨同樊少皇結婚後，先後誕下2個囡囡，細女小飯團於上年9月出世，JJ亦暫別幕前一心一意湊小朋友。JJ呢日嬲爆表示細女誤飲過期奶粉：「昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！！超級震驚！」

JJ曾透露自己有嚴重抑鬱史！（微博照片＠JJ賈曉晨）

原來兩胎JJ都以人奶加奶粉餵哺，佢提到：「由於上一次兜兜的奶粉突然斷貨停產經歷，這次團團奶粉絞盡腦汁千挑萬選最後機緣巧合選了一款有機奶粉，於是在官網一下買了18罐，因為太怕斷貨了，10月30日收到，想小寶一直喝到半歲的，結果就在昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！！超級震驚！」

JJ賈曉晨長文留言指細女誤飲過期奶粉。（微博：＠JJ賈曉晨）

JJ喺留言指自己去年於官網買咗兩套9罐set裝，估唔到有效期咁短：「氣自己為何如此粗心！竟然完全沒有想過去看一下日期，沒有任何一點提防之心！！心裡堵的好難受！氣憤加自責又無濟於事⋯我寧願吃一年過期食品也不想我的孩子吃一口過期的食物。所以很難原諒讓小寶喝了一個多月過期奶粉的這件事情！失眠一夜，被自己蠢哭。」有網民叫佢申訴，問JJ香港定大陸買，JJ並無正面回應：「非常責怪自己，因為回内地了很怕買不到這一款寶寶一直在喝的，發現可以買到的時候很激動又很怕斷貨，所以一下子買了很多，完全没有想過有效期這麼短只有兩個多月！我非常粗心的没有去留意日期，商家也没有提醒我，現在自責的不得了。」

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