馬浚偉受噪音滋擾網民疑對方患精神病　馬仔︰勿胡亂將品行差連線

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-04 11:15

藝人馬浚偉 （馬仔）早前成立「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」專頁，至今已經超過8000人追蹤，最多人感興趣是他記錄樓上一名叫劉太的住客，持續製造噪音一年，令他忍無可忍，而劉太製造的噪音愈來愈過份，就算馬仔向管理處投訴也沒有用，她更聲大夾惡表示要買起馬仔居住的單位，因此馬仔開設這個專頁是希望引起大眾關注和受長期受噪音的朋友一起訴苦。

馬浚偉早前在Facebook進行直播，分享自己被樓上住客噪音滋擾長達一年的經歷。（Facebook：馬浚偉 Steven Ma）

昨天（3日）馬仔在專頁中發布劉太去年3月的惡行，他寫道：「就是這位劉太（Ivy Kwan)， 這照片是2020年3月她跑到我家門前騷擾和搗亂（已報警備案）時錄下來的，她還故意除掉口罩（當時疫情已很嚴重）......即使早前已公開她在過去一年不停製造噪音的事件，而的確有兩三天是回復寧靜， 但早前她又故態復萌，即使在發Post的此刻，我於剛剛3月3號晚上11點後我已先後打給管理處投訴，但她依然不停製造類似將保齡球揼落地的聲響......到此時此刻，3月4號的凌晨12:30分.......又傳來一聲巨響！ 對於這樣惡意製造噪音和完全沒有公德心的人，進一步公開你的惡行和你到我家惡意滋擾我的圖片，是給你一個最後警告，也是機會！請你好自為知！」

馬浚偉公開鄰居「劉太」去年拍下的照片。（Facebook：香港住所噪音滋擾受害者大聯盟）

經過一晚，加上馬仔也用了自己的個人社交網站專頁轉發，這個貼子已經有超過二百人轉發，獲得更多網友關注，馬仔再寫道：「你就是以為有錢大晒，人人都要買你怕，此時此刻你仍然刻意製造噪音，導致住在你樓下的本人被你嘈醒，不能入睡。我告訴你，我就是不怕你這種人，我偏要將你的惡行公告天下！放心，我絕不會詛咒￼你，我反而會祝福你，希望你早日找回做人最基本的公德心和良知！」

當中有不少網友留言表示這名女仔是否因為患上精神病再製造噪音，馬仔也留言回覆：「各位，我絕對相信她不是，她不是精神病患朋友！希望大家不要胡亂將一些人品德行差的人就和精神病人連線，這樣對精神病人和康復者很不公平，希望你們明白，多謝！ p.s.若果他真是精神病患者，我反而會原諒他」

馬浚偉認為自己已經好忍得，但最近實在忍無可忍。（Instagram：@ma_chun_wai）

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