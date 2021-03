野外求生預埋你｜加入互動體驗刺激感飆升　主持人生死由你主宰

Netflix自2018年底推出互動電視單元劇《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror:Bandersnatch)獲得超高評價,觀眾能夠在觀看的過程中按個人喜好選擇屬於自己的結局。最近新上架的《人在野》(Man vs. Wild)番外篇《野外求生預埋你:動物狂奔》(Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie)將難度提升,由你操控主持人Bear Grylls的「生死」!