野外求生預埋你｜加入互動體驗刺激感飆升　主持人生死由你主宰

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-04 20:00

Netflix自2018年底推出互動電視單元劇《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch）獲得超高評價，觀眾能夠在觀看的過程中按個人喜好選擇屬於自己的結局。最近新上架的《人在野》（Man vs. Wild）番外篇《野外求生預埋你：動物狂奔》（Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie）將難度提升，由你操控主持人Bear Grylls的「生死」！

節目推出後曾打入香港Netflix點播排行榜的頭5位。（Netflix）

【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑 觀眾不知不覺參與3大實驗？

經典野外求生節目《人在野》（Man vs. Wild）自2006年推出後大受歡迎，主持人Bear Grylls每集都會走進沙漠、沼澤、森林、峽谷等地方，在極為惡劣的環境下為脫離險境。期間為求保命，Bear曾試過生食青蛙、幼蟲和蠍子，更示範在荒漠中解渴而喝小便。在今次的《野外求生預埋你》背景設定在野生動物保護區，主要有3個任務，就是追蹤逃脫的獅子、拯救狒狒不要被掠食者攻擊及修復發電站。而觀眾可以決定完成任務的順序，在根據求生知識和常識去為Bear作下一步的決定，而Bear的生死就掌握在你手。

觀眾可以隨喜好來挑選答案，就算因選擇錯誤而「錯手殺死」Bear都沒關係，在觀賞期間可以隨時返回上一個選項再轉換答案，而每個決定都會讓你走進不同的劇情發展和結局。不過提醒大家，每次要作出選擇的時候只有大概短短的5秒，如果自問對野外求生很有信心的話，不妨挑戰一下是否能100%安全地完成所有任務。

有「玩過」這個節目的劇迷大讚節目緊張又刺激，加入互動體驗後，當Bear被獅子追、網蛇纏頸、攀岩等驚險場面時，能夠讓觀眾完全置身其中。在煲劇的同時加入打機式的體驗，加上面對大量驚險畫面，對觀眾來說新鮮感爆登。

點擊下圖看更多節目中的驚險畫面：

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另外，有追看《人在野》的觀眾都不禁大讚Bear今次絕對是玩命級製作，每個畫面都由Bear親身上陣，加上每個選擇都會發展成多個結局，換句話Bear在每個場景都要至少拍攝兩個以上的版本，對於他的無限體能，觀眾都表示心服口服。