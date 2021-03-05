Adele分居兩年終獲法官簽離婚協議　前夫隨時瓜分近15億港元身家

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-03-05 22:29

現年32歲、稱霸全球樂壇的英國天后Adele，終於與任職慈善機構CEO的46歲Simon Konecki正式離婚。

Adele與Simon分居兩年，日前終於成功離婚，二人共同擁有兒子Angelo的撫養權。（VCG）

Adele與Simon邂逅於2011年，2012年10月誕下兒子Angelo，但他倆要去到2016年，亦即兒子四歲時才拉埋天窗，惟婚姻僅維持約三年，Adele於2019年9月申請離婚，並展開長逾一年的離婚官司，去年她向洛杉磯法院申請，將離婚細節保密獲批准，及至今年一月底，兩人終就離開事項達成共識，美國時間周四（4/3），上述協議獲法官簽署確認。

據美國媒體報道，Adele與Simon上月遞交一份判決書，並透過調解員處理財產分配，不過因為他們結婚時，沒有簽訂婚前協議書（Community of property），意味Simon可以瓜分Adele的身家。據報道指，現時Adele的身家多達1.9億美元，折合約14.8億港元，至於Angelo的撫養權則由二人共有。

Adele與Simon拍拖5年後才拉埋天窗，惟婚姻僅維持大約三年，期間一直保持低調。Adele於2017年「格林美獎」成為大贏家，曾公開親吻對方。（Getty Images）

同場加映：Adele《21》十周年 《Rolling in the Deep》原來係最原始版本？

點擊下圖看Adele的瘦身成果：