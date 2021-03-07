梁芷珮未封肚有意追多個「好」字　學霸大仔考入高球會打青年軍

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-07 12:32

梁芷珮同三個小朋友感情要好！（IG：@imchristyleung）

憑無綫（TVB）旅遊節目《潮甚麼》系列廣受觀眾歡迎，被封為「人妻女神」嘅38歲梁芷珮（Christy），20歲時已經做媽媽，先後誕下3個仔女，分別17、10同8歲。但原來Christy仲未諗住封肚！

梁芷珮之前經常同仔女一齊出埠拍攝，希望他們在旅遊之中學習到世界各地文化。（IG：@imchristyleung）

呢日Christy出席活動時，話自己不時翻睇舊照，覺得仔女嬰兒時間好可愛，有衝動追多一胎湊成兩個「好」字。Christy同老公拍住上製作節目，經常將3個仔女帶喺身邊，17歲大仔除咗係學霸，就讀2017年被劍橋大學評為100間創新學校之一嘅International College Hong Kong，仲好有運動天份，年紀輕輕已經係香港高爾夫球代表，仲拎到獎學金幫補每年16萬嘅學費。

梁芷珮大仔除咗係學霸，更係高球好手。（IG：@imchristyleung）

大仔最近更成功考入超難加入，1889年創立足足132年歷史嘅「香港高爾夫球會」青年軍，Christy留言話：「阿媽好開心，阿仔好生性，十歲自己考入港隊，啱啱仲自己考埋入咁難入嘅球會打青年軍練波，希望佢努力練習可以為港爭光！」原來Christy老公一家都打高球，但老爺排咗好耐都入唔到呢個會，大仔簡直係光宗耀祖！