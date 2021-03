36歲袁嘉敏忽然變樣爆發少女味　激似TWICE子瑜網民唔認得

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-03-07 00:15

袁嘉敏(Candy)一向形象性感,不但試過在銀幕上作大膽演出,更不時在社交網站上向粉絲大派福利。前日(5/3),她便在Instagram貼出一張身穿吊帶上衣的側面照,更向網民介紹自己喜歡的歌手,她以英文寫道:「Feeling nostalgic... in my last Live session I pulled out a very old CD album that I bought almost 20yrs ago when I was living in Australia, Brian McKnight’s ‘From There to Here 1989-2002’, songs that I know very well but I’d always thought people don’t really know them in HK. To my surprise many viewers knew Brian and his songs well!(好有懷舊Feel……上次開Live我拎咗隻差唔多廿年前喺澳洲買嘅專輯出嚟播,係Brian McKnight嘅《From There to Here 1989-2002》,啲歌我熟晒,不過我一直以為香港人冇咩點聽過,所以當知道好多觀眾識佢同聽過佢啲歌,我真心覺得好驚喜)」

不過,網民的着眼點並非音樂,而是照片中的袁嘉敏,因為角度和妝容關係,袁嘉敏與平時模樣大有不同,所以有不少網民都大呼「認唔到」,更有人指她激似韓團TWICE成員子瑜和出名又靚又好戲的劉心悠。

