乘風破浪的姐姐2｜張栢芝自信爆棚稱外貌零死角　自拍撞樣張雨綺

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-07 19:32

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，第三場公演結束，一直盛傳不和的那英和張栢芝，組隊後狀態大勇，姐姐們合唱《逆光》令楊丞琳踢館失敗，栢芝仲話之後會有自信開演唱會。心情甚佳的栢芝，近日在排舞室自拍，還說自己顏值無死角，皮膚滑溜，沒有半點皺紋，但未知是否過份修圖，還是美女均有共同特徵，栢芝竟然撞樣上一季的姐姐張雨綺，確是始料未及。

張栢芝在排舞室自拍，皮膚超級緊緻。（張栢芝微博）

40歲的張栢芝，雖然已是三子之母，卻保養得宜，外貌在姐姐中也屬頂級美女，而近日《乘風破浪的姐姐2》的第3場公演，栢芝超水準演出獲得不少掌聲，而跟那英等隊友合唱《逆光》，成為了全場焦點，更令楊丞琳踢館失敗，栢芝可以繼續留低比賽。栢芝近日在排舞室練舞，戴著彩色髮夾的她，擺出V字手勢自拍，而且自信心爆棚，說自己是無死角，而目測所見栢芝皮膚白滑緊緻，毫無皺紋，舉手投足仍然散發出少女味，不過栢芝雖然靚到dum一聲，但跟上一季的姐姐張雨綺，無論外貌神情，眉梢眼角，二人也十分相似，讓人甚為意外，栢芝現時專心練舞，期待她之後在《姐姐2》的表現。

下圖有張栢芝零死角自拍：

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同場加映周秀娜身材暴瘦：