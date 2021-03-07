吳孟達設靈︱鄧英敏憶往事試過同達哥周潤發裸泳：想放縱吓自己

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-07 23:37

上月27日罹患肝癌離世的資深藝人吳孟達（達哥），享年70歲，今日（7/3）於紅磡世界殯儀館設靈。與達哥是第三期藝訓班同學的鄧英敏、潘先琪、伍潤泉、甄懋強、陳敢權及麥振江均有到靈堂致祭。鄧英敏受訪提起往事，憶述當年讀藝訓班時，竟試過與達哥、林嶺東、周潤發及伍潤泉晚上在屯門一間學校裸泳。

鄧英敏（右）憶述，當年讀藝訓班時試過與達哥和周潤發等同學一齊裸泳。（葉志明攝）

他說：「因為同管理員、救生員相熟，加上係夜晚，我哋大家就提議『不如裸泳囉！』剝晒衫褲剝晒鞋，冇所謂，玩咋嘛，有啲人去到沙灘都想放縱吓自己，又冇人見到……呢啲都係歡樂嘅點滴。」他又讚達哥是猜枚高手，又試過幾次賭馬贏幾十萬，再請他們到酒店扒房鋸扒。

鄧英敏讚達哥是猜枚高手，試過幾次賭馬贏幾十萬。（葉志明攝）

相信達哥與林嶺東天上開戲：遲啲到我上去㗎喇

問有甚麼說話想同達哥講，他感慨道，相信林嶺東大導演過身後會在天上開戲，應有預留角色給達哥，「我已經叫達哥同阿東留返啲角色畀我，遲啲到我上去㗎喇，大家又可以見吓面。其實都冇嘢嘅，我哋嘅肉體死咗啫，個靈魂都係平行宇宙咁，可以穿梭嘅。」

點擊看更多公祭相：