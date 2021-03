美劇大數據｜《Behind Her Eyes》漸回落　醫療劇上架即威脅榜首

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-08 20:00

過去幾年影視串流平台完全改變了觀眾的生活習慣,而作為串流平台巨頭,Netflix基本上每周都有新戲及新劇集上架,讓大家開始放棄收看傳統電視。過去兩周,驚慄心理懸疑劇《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)持續登上多個國家的排行榜榜首,但被青春劇《母女姊妹花》(Ginny & Georgia)爬頭奪去榜首後,似乎將會再被一套醫療劇威脅到其位置。

美劇大數據|懸疑燒腦劇熱潮一瞬即逝 青春劇成全球劇迷最愛?

全球劇迷的口味轉得特別快,看完青春題材的劇集,在Netflix新上架的醫療劇《New Amsterdam》似乎深得劇迷的喜愛。其實劇集於2018年開播至播出5季,不過在Netflix上架的只有頭兩季。劇情主要講述歷史悠久的公立醫院New Amsterdam來了位新的醫療主任Max Goodwin(Ryan Eggold飾),並嘗試重新整理醫院的內部,為這間資金、人手嚴重不足的醫院帶來新景象。

《New Amsterdam》於2月中在Netflix上架。(NBC圖片)

其實醫療劇一直都深受劇迷歡迎,而《New Amsterdam》就以主角Max的視覺帶劇迷入戲,並以精神科、急症室、心臟外科等不同的病房去講述醫護人員和病人每天所遇到的困難。首集就已經有伊波拉病毒疑雲的緊張戲碼,加上劇情節奏明快,貼近我們的日常生活,很自然讓劇迷追看下去。

除了《母女姐妹花》、《New Amsterdam》、講述日本武士的歷史紀錄片影集《Age of Samurai: Battle for Japan》等熱門劇集,《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)仍穩佔首5位。不過亞洲地區香港、韓國及馬來西亞首兩位都被韓劇《黑道律師文森佐》(Vincenzo)及《西西弗斯的神話》(Sisyphus: the myth)奪去頭兩位。不過最特別的就是,韓劇《愛的迫降》竟然在眾多動漫中佔據排行榜第8位。

《母女姐妹花》仍穩佔全球榜首。(FlixPatrol截圖)

點擊下圖看部分國家排行榜走勢: