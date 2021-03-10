「最Hea港姐」張舒雅退隱12年　繼承億萬家族生意仍舊FIT爆

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-10 17:45

張舒雅在2008年參選港姐奪冠，但她在參選期間已被影到飲酒煲煙兼與補習天王男友趙永康當街親熱，與港姐優雅端莊的形象不相符。（視覺中國）

2008年香港小姐冠軍張舒雅，當年當選1個月就開始向TVB請病假，拒絕出席活動又退選世界小姐及國際中華小姐，但同時被傳媒影到與男友夜蒲，被外界封為「最Hea港姐」。

張舒雅（中）身高近6呎的她是史上最高的香港小姐冠軍。（VCG）

當年TVB大為震怒，禁張舒雅出席2009年港姐決賽及為新一屆港姐加冕，成為史上第一人！本身屋企人經營珠寶生意家底雄厚嘅佢，沒有加入電視台工作，卸任後做過短時間模特兒工作就繼續享受人生。佢曾經講過自己從未考慮入行，參選只係媽媽想佢訓練下儀態，亦唔想咁快接手家族生意。

當年張舒雅被批為最不負責任的港姐。

「當選」後12年張舒雅甚少露面，只有間中於IG分享近況，大部分都係旅行享受人生。近日有傳媒影到佢現身放狗，雖然闊別幕前多年，但張舒雅仍保持Fit爆身材，180cm高超級長腿，唔使修圖都咁誘人。有指近年佢為幫家人打理生意進修珠寶設計，又同朋友合資開酒吧做老闆。

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