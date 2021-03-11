江宏傑被指將小孩、外母當人質挽福原愛　聲明列9點洗渣男污名

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-11 19:30

江宏傑、福原愛夫婦婚變傳聞甚囂塵上，日媒不斷揭露兩人婚姻秘辛，甚至指出江宏傑一家對福原愛很不友善，還將她視為搖錢樹等等，日前日媒再爆「千萬婚戒事件」以及江宏傑時常用髒話罵福原愛等日常生活，稍早兩人所屬的華研發表9點聲明一一駁斥，並強調夫婦不曾分居，也希望外界給予空間。

華研完整聲明：福原愛、江宏傑皆是華研國際音樂簽約藝人，關於夫妻間的私事希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。對於連日諸多不實報導，回覆如下：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

點圖放大看福原愛江宏傑甜蜜生活照👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

聲明提到外界懷疑江宏傑把小孩、外母當成人質，此項指控太過可惡，且從未說過保母費由福原愛一個人負擔的話，費用是由夫婦支付，「育兒不是女生的工作，是雙方一起，且江爸、江媽一直以來也有幫忙夫妻照顧小孩。」至於千萬婚戒傳是江宏傑姊姊談到的品牌贊助，華研聲明表示：「並非完全事實，江宏傑本人有買結婚戒指給福原愛。」另提到夫婦的工作從來不是以金錢為考量。

對於有報導指出「女性SEVEN」周刊報導福原愛不倫事件之後，江宏傑在隔日發聲明「沒有不倫事件」，這件事並非事實，因為江宏傑沒有發表這項聲明。目前夫婦分隔兩地，高雄愛巢空無一人，江宏傑與家人住在新竹，華研則說江宏傑、福原愛分居謠言並非事實，在今年1月1日福原愛離台之前，夫婦和兩位小孩、福原愛媽媽都住在高雄，未和公婆、大姑同住。

同場加映：福原愛婚變｜日本美女嫁到台灣談文化差異 網民：日本人真壓抑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

與福原愛同遊橫濱 高帥菁英男身分曝光

福原愛傳原定本周返台？日媒爆料「疑似避風頭」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】