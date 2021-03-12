矚目配角｜江欣燕拍劇會「愛上」對手：所以我唔可以拍鹹戲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-12 21:30

江欣燕早於1984年已經擔任港台的兒童節目《彩虹雷射》及《快樂行》的主持，85年因為參加無綫電視（TVB）及華星唱片合辦的「第4屆新秀歌唱大賽」而入行，再加入當時最受歡迎的《歡樂今宵》，與鍾保羅一同主持介紹國外音樂的節目「雷射旋律」，不過最令7，80後觀眾記得的，就一定要數她在《歡樂今宵》趣劇中飾演的工人姐姐「Maria」。江欣燕「扮嘢」扮到街知巷聞，影響到幾乎每一個細路見到家傭姐姐，都會叫她「Maria」。

《同事三分親》的黛安娜應該是江欣燕代表作之一。（電視截圖）

江欣燕的每個演出都讓人印象深刻，無論是《失憶廿四小時》失婚中女的士司機「吳順美」，《女人俱樂部》的羅鳳仙，《同事三分親》的黛安娜或是1995年播出，《娛樂插班生》的廖惠珠，都有一種難以形容的魅力。睇江欣燕做戲，就似是翻看一個真實存在的人物，或重看他的個人傳記那般立體。細問之下，原來江欣燕對演戲十分有自己的一套做法。

《歡樂今宵》的工人姐姐「Maria」開啟了江欣燕「扮嘢」的大門。（網上圖片）

江欣燕演女的士司機十分有真實感。（《失憶廿四小時》截圖）

拍戲之前，我會先愛上佢哋！

江欣燕自言，自己十分喜歡參演處境劇以及屋企戲，尤其是王心慰（Amy姐）的劇本：「因為Amy姐啲戲好好做，編排好現實生活化。拍之前，我會早啲入去同個（場）景戀愛下，要同嗰件事戀愛咗先，之後會有一種好get into（投入）嗰度嘅感覺。」如果有對手戲呢？她說：「要先做一個『上身』儀式！譬如要影一幅相，揸住啲劇照喺度幻想，我哋點樣成長，好多她多呢啲嘢。可能你會覺得我痴痴哋，但係我覺得你要對嗰件事有feel，出嚟個效果先至真實。」

江欣燕自言拍戲前要先同個場景「戀愛」。（葉志明攝）

就以最近播出的《失憶廿四小時》為例，也需要「上身」？她笑說：「演員我就唔會同佢戀愛嘅，我就會愛上佢哋先嘅，試造型同埋喺屋企睇劇嘅時候，我會噒下諗下，我哋細個點樣一齊大。我覺得要真啲，全部當真咁做，所以我唔可以拍鹹戲，哈哈哈。」

梁朝偉在1982年報考無綫電視藝員訓練班，比江欣燕早兩年加入TVB。（《春光乍洩》劇照）

嗱，做戲呢，就唔使場場用力嘅... 梁朝偉

上藝訓班旁聽遇梁朝偉

1985年江欣燕加入TVB，做主持、拍劇、唱歌各項都有涉獵，雖然大家都說她「扮嘢」叻，「扮嗰樣似嗰樣」，但其實她從未受過演戲的正式訓練，別人上藝訓班，她只能旁聽。「記得我參加完新秀後，公司就安排我做主持，嗰時係馮美基小姐做藝員科主管，我話我好想去學下做戲，可唔可以去訓練班旁聽下。馮美基女士就話：『你個time scheme已經好忙，唔好遲到喎。』我話：『好吖好吖。』」

江欣燕在訪問中用梁朝偉的口吻，講返當時的聽到演戲竅門。（《重慶森林》截圖）

梁朝偉傳授演戲竅門

如是者，江欣燕就會密密麻麻的時間表之中抽空到藝訓班旁聽，更遇上了影響她戲劇人生最深的梁朝偉。「有一日佢落去教班，我好記得師兄梁朝偉點講，佢話：『嗱做戲呢，就唔使場場用力嘅，就睇位，有啲位就當然要咁上下演技啦，有啲位就hea啲做，有啲就畀力去做，因為你場場都畀力做就唔好睇。第一次聽嘅時候影響好深，後來到自己做戲嘅時候就get到嗰樣嘢。」

當然，江欣燕未必真係有睇過《演員的自我修養》。（電影截圖）

睇「斯坦尼斯拉夫斯基」學做戲

她說，做戲是要演員之間配合，並不能任何時間都搶戲：「呢個係演員嘅自我修養，斯坦尼斯拉夫斯基吖嘛，但係做喜劇要有喜感，個timing同節奏好緊要，節奏就好似打乒乓波咁，大家去push個punchline（妙語，畫龍點睛的結尾句）出嚟，同埋你要識睇場戲個punch喺邊。」要如何去界定一個演員出色與否呢？往往就是細微之處見真章。

江欣燕表示人生經驗多，即是可以幫助自己入戲。（葉志明攝）

早年與丈夫離婚，會否對自己有影響？她想了好一會兒，就說道：「係人生一個好好嘅經歷，我容易啲get到無奈唏噓感覺，多啲曲折令到自己容易啲入戲。我成日覺得， 如果人生好似一套戲咁，好睇嘅戲係咪要有啲情節？我個人生已經好悶架啦。」