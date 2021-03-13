張兆輝結婚24周年公開愛的宣言　曬老婆後生靚相獲激讚有女神氣質

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-13 15:41

張兆輝是圈中出名的family man，顧家好男人形象深入民心，是好老公也是好爸爸。他和太太郭碧妍結婚多年一直恩愛如昔，昨日是兩人結婚24周年的紀念日，張兆輝雖然要一早出門拍攝新戲，但他已預先訂了一束玫瑰花送給老婆，還特地於微博上出post冧老婆。他上載了一條短片，片中有多張他和老婆的甜蜜合照，以及他老婆後生時的靚相。

張兆輝出post冧愛妻。(張兆輝微博)

他留言表示：「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣分，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運，謝謝你給我丈夫的身份，24周年快樂，我的張太太。」向老婆深情表白，再一次發表愛的宣言，恩愛之情羨煞旁人。網民紛紛留言大讚他是個絕世好老公，寵妻程度爆燈，又笑指他這篇是「冧妻範文」，可讓天下間的丈夫或男友參考。網民又大讚張太後生時好靚，散發出女神魅力且擁有一雙迷人電眼，難怪張兆輝當年對她一見鍾情。張兆輝的16歲女兒張卓姿（Twiggy）也是天生一副美人胚子，完全是盡得爸媽高顏值的強大基因優良遺傳。

點擊睇張兆輝老婆後生時的靚相，以及他囡囡的靚相：