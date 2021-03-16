「烏鴉」張耀揚57歲愈來愈FIT　手戴名錶滿頭白髮富貴型佬現身

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-16 18:40

57歲嘅張耀揚，喺《古惑仔3之隻手遮天》飾演大反派「烏鴉」，令他紅遍兩岸三地。（影片截圖）

電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角嘅張耀揚，演奸角深入民心，雖然佢已淡出娛樂圈多年，身材仍保持得好好，最新近照仲好似大隻咗添﹗

張耀揚早幾年仍十分年輕！（VCG）

張耀揚息影後移居澳門，不時與好友莫少聰張敏等，一同到偏遠地區做善事， 2017年飛到夏威夷及台灣出席安以軒與澳門百億CEO陳榮煉嘅夢幻婚禮，曾表示：「我們是拍檔。」離開娛樂圈後佢曾透露自己從賭場公關做起，之後疑投資博彩業開設賭廳，相當富貴。

2020年9月張耀揚現身宴會變成一頭白髮：

+ 8 + 8 + 8

呢日佢嘅粉絲上載耀揚新相，見到佢繼續「銀鴉」LOOK滿頭白髮，身穿筆挺西裝背心和西裝褲，比起幾個月前似乎大隻咗，手臂老鼠仔以及胸肌將恤衫「扯到行」，左手戴住價值六位數勞力士手錶，無名指戴住戒指，右手搭住另一位西裝男膊頭，看似係商業應酬飯局。睇返窗外景色，應該同12月曝光時一樣身在澳門。

張耀揚最新近照，手戴價值六位數名錶疑似傾生意。（微博圖片）

去年12月張耀揚喺澳門被粉絲捕獲。（微博圖片）

19年8月張耀揚跟隨莫少聰到青海地區貧困村參與「少聰愛心行動」扶貧：