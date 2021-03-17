李泳豪有新歡　鼎爺家族都係深情男　大仔李泳漢稱阿嬌前世老婆

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-17 18:00

李家鼎 (鼎爺) 細仔李泳豪於2011年與拍拖9年的楊思琦分手，單身多年的他最近終於有女朋友了，於數月前圈外新歡Agnes Lin開始拍拖，更已視對方為結婚對象，愛得認真。李泳豪絕對是個情深男，其實李家上下，包括他爸爸鼎爺以及哥哥李泳漢的感情生活，同樣備受外界關注，兩人亦是用情好深之人。

李泳豪終於有新歡喇。(李泳豪facebook)

有武術指導底子的鼎爺以往總予人兇惡形象，只是受他的惡人角色所影響，其實他真人十分之溫柔。鼎爺對待愛情亦同樣，鐵漢的外表下帶着柔情的一面，勇於追求心中所愛，亦很愛惜身邊人。鼎爺與前妻施明當年因工作而結緣，於1977年結婚，婚後育有孖仔李泳漢以及李泳豪。鼎爺與施明於1994年離婚，結束17年的婚姻關係，有指分開是因為性格不合所致。

李家鼎與施明至今仍會一起出席家庭聚會，圖中為兒子慶生合照。(drift_greg@Instagram)

鼎爺曾在港台節目《舊日的足跡》的訪問中透露，一生最大失敗是離婚，當年是施明向他提出離婚，他曾拒絕簽紙，並多番要求對方復合，但仍遭到拒絕，最後只好離婚。不過兩人沒有因為離婚而反目成仇，仍會一起出席家庭聚會，鼎爺依然視對方為親人。

鼎爺於2016年傳出結識到第二春並秘密結婚的消息，他當時否認再婚，但就承認與圈外女友拍拖，不過就未有透露兩人相識經過與拍拖時間，強調對方與家人關係良好。鼎爺年前曾被媒體問及對愛情的看法，直言靚女已非首要條件，幾十歲是講感情，最重要是兩個人要磨合和溝通得到。

李家鼎在港台節目《舊日的足跡》訪問中透露，離婚是一生中最大的失敗。（鼎爺私房菜圖片）

鼎爺長子李泳漢曾公開表示鍾欣潼 (阿嬌) 是他的前世妻子，並揚言要與她在今生再續前緣，還表現出超級痴情的一面，曾經哄動一時。 李泳漢在2002年曾向傳媒自稱擁有通靈的能力，他說用天眼看到自己與阿嬌有「宿世姻緣」，他與阿嬌前世是夫妻關係，言下之意即是他與阿嬌無論是前生還是今世，都非常有緣，是命中注定的一對。自此之後，李泳漢便被記者以阿嬌前世老公又或是阿嬌宿世情人來形容。而李泳漢也進一步對阿嬌展開熱烈的追求，包括在阿嬌的家樓下拿着玫瑰花等了10多個小時。他除了公開大讚她靚女之餘，還表示希望娶阿嬌做老婆。

李泳漢曾力追阿嬌。(鍾欣潼IG)

李泳漢更寫了一個劇本並到阿嬌所屬的英皇娛樂公司與工作人員商量，說要找人投資開部電影給阿嬌做女主角，價錢任阿嬌開，而他自己就做男主角。但如此痴情的他其實從未真正接觸過阿嬌，他表示：「雖然未見過，但隨緣啦，要做嘅都做晒，劇本又寫埋，鍾意佢唔係因為佢靚，我對佢有一種好特別嘅感覺，我已經同佢公司接觸過，佢哋話要睇吓劇本先再講。我唔會理人哋點講，最緊要阿嬌肯接受我。」其言行真是令人嘆為觀止。

對於當時傳出陳冠希與余文樂也一起爭奪阿嬌，李泳漢就表示：「都係要睇阿嬌點揀，我唔在乎對手係邊個，阿嬌都無講過佢唔鍾意我。」後來阿嬌出席活動時，得悉對方要將自己當成她的生日禮物時，終按捺不住表態拒愛，希望對方死心，早日覓得比她更好的女孩子。李泳漢亦終於放下了執着，直到2016年1月，他宣布與拍拖兩年的圈外老婆嚴佩鈺（Conny）奉子成婚結婚，當時阿嬌也有留意並表示：「我有睇到新聞，希望佢哋幸福美滿。」為一對新人送上祝福，這段李泳漢口中的「宿世姻緣」亦正式畫上了句號。李泳漢與老婆Conny婚後先後誕下仔仔李浩榮（Alfie）與囡囡Charlotte，一家四口生活幸福。

李泳漢於2016年1月與老婆奉子成婚。(資料圖片)