鍾培生列五大憎恨林作原因　最嬲佢抽死人水：我真係好反感

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-17 18:42

因為林作一句「抄我100萬」，最終釀成9月18日的一場鐘培生與林作的擂台大戰，二人都各自為對決做準備。而早前二人宣布大戰的記者會引起不少輿論，不少網民都認為林作全程黑臉感覺很小器，相反認為言行較為輕鬆的林作是當日的大贏家，盡得民心。鐘培生日前就拍攝了一段影片解釋當日黑臉原因，並列出對林作憎恨的理由。

鍾培生當日表現非常嚴肅，被網民感覺他黑臉兼「冇PR」。（資料圖片）

就記者會當日黑臉一事，鍾培生在片中解釋自己當日是非常嚴肅：「而家係比武喎，上擂台喎，唔係棟篤笑喎！唔通我要好似林作咁嬉皮笑臉，幾乞人憎！」又謂若自己好親切又好客氣去宣布二人大戰的話感覺很古怪：「聽落去都戇X啦！」繼而鍾培生更將林作比喻為特首林鄭月娥：「當你所有嘢都係一個笑話，你認為咁樣係贏咗PR，贏咗掌聲就係EQ高嘅話呢，咁我相信有史以來民望最低嘅特首林鄭月娥女士，就係PR最好、最成功嘅一位。」

字幕組都有過濾「特首/林鄭月娥」等相關字眼。（截圖）

而鍾培生在片段中亦列出約5大理由解釋自己憎恨林作的原因，而最令鍾培生不齒的是林作做保險抽死人水：「即係你有大律師，但你做每一件事都唔認真，你打三場官司，輸三場，然後你去踩低律師，跟住你去做補習天王，跟住又半途而廢，跟住你做保險，冇問題，不過你唔需要去抽死人水，你抽死人水我真係好嬲......我真係好反感，我唔覺你可以因為咁而賣多啲保險。」

鍾培生截圖鬧爆。（截圖）

除了抽死人水之外，鍾培生又認為林作不尊重女性、搬阿媽上櫈、將二人打擂台一事政治化以及恃財力和學歷欺壓別人，林作謂：「有個Hater公開鬧林作，咁林作就inbox佢：『Yea, I am an idiot with so much money and power. What about you』，既然你可以咁樣去蝦其它人，就代表我今日強過你，就可以蝦返你，去幫一班被你欺壓過嘅人討回公道......同埋最後呢，你講咗太多嘢去傷害我啲會員，我有幾多會員，就會幾多倍還返畀你。呢度有好多拳，我會喺9月18號畀你個嘴，無論你係用口定係打字去欺負人，我會還返畀你，我唔會同你嬉皮笑臉。」

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