鍾培生列五大憎恨林作原因　最嬲佢抽死人水：我真係好反感

因為林作一句「抄我100萬」,最終釀成9月18日的一場鐘培生與林作的擂台大戰,二人都各自為對決做準備。而早前二人宣布大戰的記者會引起不少輿論,不少網民都認為林作全程黑臉感覺很小器,相反認為言行較為輕鬆的林作是當日的大贏家,盡得民心。鐘培生日前就拍攝了一段影片解釋當日黑臉原因,並列出對林作憎恨的理由。

鍾培生當日表現非常嚴肅,被網民感覺他黑臉兼「冇PR」。(資料圖片)

就記者會當日黑臉一事,鍾培生在片中解釋自己當日是非常嚴肅:「而家係比武喎,上擂台喎,唔係棟篤笑喎!唔通我要好似林作咁嬉皮笑臉,幾乞人憎!」又謂若自己好親切又好客氣去宣布二人大戰的話感覺很古怪:「聽落去都戇X啦!」繼而鍾培生更將林作比喻為特首林鄭月娥:「當你所有嘢都係一個笑話,你認為咁樣係贏咗PR,贏咗掌聲就係EQ高嘅話呢,咁我相信有史以來民望最低嘅特首林鄭月娥女士,就係PR最好、最成功嘅一位。」

字幕組都有過濾「特首/林鄭月娥」等相關字眼。(截圖)

而鍾培生在片段中亦列出約5大理由解釋自己憎恨林作的原因,而最令鍾培生不齒的是林作做保險抽死人水:「即係你有大律師,但你做每一件事都唔認真,你打三場官司,輸三場,然後你去踩低律師,跟住你去做補習天王,跟住又半途而廢,跟住你做保險,冇問題,不過你唔需要去抽死人水,你抽死人水我真係好嬲......我真係好反感,我唔覺你可以因為咁而賣多啲保險。」

鍾培生截圖鬧爆。(截圖)

除了抽死人水之外,鍾培生又認為林作不尊重女性、搬阿媽上櫈、將二人打擂台一事政治化以及恃財力和學歷欺壓別人,林作謂:「有個Hater公開鬧林作,咁林作就inbox佢:『Yea, I am an idiot with so much money and power. What about you』,既然你可以咁樣去蝦其它人,就代表我今日強過你,就可以蝦返你,去幫一班被你欺壓過嘅人討回公道......同埋最後呢,你講咗太多嘢去傷害我啲會員,我有幾多會員,就會幾多倍還返畀你。呢度有好多拳,我會喺9月18號畀你個嘴,無論你係用口定係打字去欺負人,我會還返畀你,我唔會同你嬉皮笑臉。」

