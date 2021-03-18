他來自江湖｜周國麟表面勁猥瑣　原來因為愛妻而出道？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-18 00:00

1989年TVB經典劇集《他來自江湖》早前再次在翡翠台深宵時段重播，劇集中段有不少林漪娸的戲份，除了他與戴志偉的愛情伏線之後，大美人林漪娸也獲富家公子Leo Tsang（周國麟飾）垂青，更使出詭計去令林漪娸換上性感泳衣，表情十分猥瑣。

睇睇周國麟有幾咁猥瑣：

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雖然周國麟在劇中的行為和表情都非常猥瑣，但事實上他是一位出名的愛妻號，與太太吳凱珊相愛30年，現定居於加拿大。而周國麟與吳凱珊其實曾在全香港人見證下表現恩愛。1988年，周國麟與吳凱珊參加《香港新婚夫婦大賽》，二人更奪得「家庭樂獎」以及「金獎」成為雙料冠軍。競選中周國麟一直表現出幽默的性格，令現場觀眾捧腹大笑，更毫不忌諱地當眾公開自己有裸睡習慣，被太太吳凱珊嘲「有傷風化」，周國麟當時解釋謂：「係怕我凍親會傷風，所以『有傷風化』啫！」

TVB有史以來只舉辦過兩次《香港新婚夫婦大賽》，分別在1988年和1993年舉辦，第二次更將競選移師澳洲昆士蕳，相當揼本！而周國麟在競選之後亦涉足娛樂圈，除了客串過《他來自江湖》之外，亦參演過處境喜劇《公私三文治》，也曾在《K-100》與吳岱融合作過。

點擊重溫1988年《香港新婚夫婦大賽》周國麟與吳凱珊嘅競選畫面：

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