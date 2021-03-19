曾志偉爆《流行經典50年》年尾復活　否認馬浚偉回歸做高層

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-19 21:19

曾志偉自從回歸無綫擔任副總經理後，正式接管綜藝及音樂節目，先是與三大唱片公司「破冰」，之後有指《勁歌金曲》將會取替已經播映近4年的《流行經典50年》，重返星期日黃金時段播放，不過曾志偉今日（19日）出席記者會時就否認《流行經典50年》被「踢走」，並指節目自播出以來反應不錯，透露將會在年尾再繼續錄製，更希望《勁歌金曲》可以呈現新的一面給觀眾。

曾志偉透露《流行經典50年》將會在年尾復活。（視覺中國）

除此之外，早前有傳馬浚偉由曾志偉引薦，加入無綫擔任高層，掌管藝員訓練班，但曾志偉在接受訪問時就否認此事，並指近期傳言太多，當中有很多消息自己都未曾聽過。其實馬浚偉之前接受《香港01》訪問時曾透露一切未有定論：「近排都好多傳言，話我返去TVB，咩身份都有好多揣測，正如之前傳話我返去做星夢管理層，大家都知最終唔係啦。呢兩日又有新消息傳出，咁我嘅回應其實係好多嘢都仲傾緊，到底係真正最後咩身份返去，要稍後落實咗多啲資料先可以決定。我唔否認TVB有同我傾緊，無論樂小姐志偉哥定珍姐（曾勵珍）都有傾唔同類型合作，喺呢一刻公司又忙我自己又忙，都未有時間坐低傾。到我知道肯定清楚TVB應該會宣佈，呢一刻就無確實答案覆到大家。」

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